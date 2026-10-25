ADSL Femenil cae por goleada

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Atlético de San Luis Femenil sufrió una contundente derrota frente al América, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026, disputado la tarde de este sábado 24 de octubre. El conjunto potosino tuvo dificultades para contener el ataque azulcrema y terminó cayendo en un encuentro marcado por la efectividad de las visitantes y la expulsión de una jugadora local.

América tomó la ventaja desde el minuto 5, cuando Geyse Da Silva superó a la guardameta potosina con un recorte dentro del área. Al 20´, la atacante brasileña volvió a hacerse presente en el marcador tras aprovechar un pase filtrado y, posteriormente, completó su triplete con un remate de cabeza. La ofensiva visitante mantuvo la presión y Angelique Saldivar marcó el cuarto tanto al minuto 34. Antes del descanso, las azulcremas ampliaron la diferencia desde el punto penal, luego de una falta señalada dentro del área potosina.

El panorama se complicó todavía más para el Atlético de San Luis al minuto 39, cuando Fernanda Sánchez fue expulsada, dejando a las locales con diez jugadoras. El técnico Ignacio Quintana realizó ajustes en busca de reorganizar al equipo, con los ingresos de Regina Aguirre y, para el segundo tiempo, Aurora Suárez. Pese a la desventaja numérica y en el marcador, las potosinas intentaron generar peligro mediante aproximaciones al área rival y disparos desde fuera del área, aunque sin conseguir descontar.

En la segunda mitad, América mantuvo el control del encuentro y amplió su ventaja al minuto 61, nuevamente por conducto de Angelique Saldivar. Al 72´, Scarlett Camberos consiguió la séptima anotación de las visitantes para sentenciar el resultado. Atlético de San Luis también realizó modificaciones en la recta final, con las entradas de Sandra Arévalo, Citlali Hernández y Erin Houston, pero el marcador ya no sufrió cambios.

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Con este resultado, Atlético de San Luis Femenil deberá enfocarse en sus próximos compromisos para cerrar el campeonato. Su siguiente partido será el lunes 2 de noviembre, cuando visite o reciba a León según la sede programada en la penúltima fecha del Apertura 2026, en busca de mejorar su desempeño tras una jornada adversa ante uno de los equipos protagonistas de la Liga MX Femenil.