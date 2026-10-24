Checo Pérez pronostica una carrera difícil en Austin

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Desde el inicio de la temporada de Fórmula Uno, se sabía que Cadillac enfrentaría grandes complejidades para cosechar resultados positivos. En esta fecha del Gran Premio de Estados Unidos, el propio Sergio "Checo" Pérez ha mostrado su resignación ante la posibilidad de lograr algo relevante tanto este fin de semana como en lo que resta del campeonato.

Checo Pérez y su clasificación en el Circuito de las Américas

En la clasificación en el Circuito de las Américas, el mexicano quedó fuera en la Q1 y, por las penalizaciones a Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, logró ascender un par de lugares para salir desde el puesto 19 el domingo.

Luego de la "qualy", "Checo" lanzó una predicción que refleja la realidad de la escudería estadounidense.

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Problemas técnicos y análisis de Pérez tras la clasificación

Asimismo, Pérez analizó lo sucedido a lo largo de la clasificación.

"Creo que estaba medio segundo por delante. Desafortunadamente, no le saqué el máximo provecho al auto. Tuve un problema. Básicamente, aceleré un poco demasiado temprano porque tenía tráfico en la última curva y el sistema simplemente se volvió loco. Así que es un poco difícil entender qué pasó, pero eso significó que perdí dos décimas en el último sector".

De igual forma, el ex de Red Bull comentó que Cadillac ya tiene en mente el trabajo para 2027, por lo que las actualizaciones estarán enfocadas en pulir el monoplaza para el siguiente año.