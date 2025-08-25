logo pulso
ADSL femenil golea al Necaxa

La escuadra potosina consigue una importante victoria en la jornada 8 en el Alfonso Lastras

Por Romario Ventura

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
ADSL femenil golea al Necaxa

El Atlético de San Luis Femenil consiguió una importante victoria en el Estadio Alfonso Lastras al derrotar 3-0 a Necaxa, en partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025, con anotaciones de Aidinn Muñiz, Rebeca Contreras y Fernanda Sánchez.

El encuentro inició con propuestas ofensivas de ambos equipos. Las potosinas buscaron abrir el marcador con constantes llegadas por los costados, mientras que las visitantes también generaron peligro en la portería local, aunque sin concretar. El primer tiempo concluyó con empate sin goles.

Para la segunda mitad, San Luis mantuvo la presión en campo rival. Al minuto 63, un disparo pegó en el poste y poco después Fernanda Sánchez estuvo cerca de anotar con un remate de cabeza. La insistencia rindió frutos al 72’, cuando Aidinn Muñiz aprovechó un balón suelto en el área para marcar el 1-0.

Ya en la recta final, Rebeca Contreras amplió la ventaja al 84’ con un sólido cabezazo, y en tiempo agregado, al 90’, Fernanda Sánchez sentenció el encuentro con el 3-0 definitivo, tras definir frente al arco.

Con este resultado, el Atlético de San Luis sumó tres puntos clave que le permiten mantenerse en la pelea dentro del campeonato. Su próximo compromiso será el domingo 31 de agosto, cuando visiten a Puebla en la jornada 9 del Apertura 2025.

