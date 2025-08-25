Construyen carretera a Querétaro de cuota

Jaguar Ingenieros Constructores, empresa privada, inició la construcción de un primer tramo de 17 kilómetros de longitud de la vía alterna Carretera 57 de cuota, tramo San Luis Potosí - Querétaro. Toda la carretera será construida por cuatro grupos empresariales, pero la que inició abarcará desde La Pitaya, en Santa María del Río hasta entroncar por medio de un distribuidor vial con el Libramiento Oriente de la capital.

Según lo informado por el sitio empresarial privado Grupo Concreto, el proceso constructivo consta de la apertura de dos cuerpos de circulación vehicular con pavimento asfáltico para tráfico pesado, 47 obras de drenaje pluvial, 23 puentes vehicular y dos distribuidores viales. Se trata de un producto de inversión privada.

La demanda de un tramo paralelo era una insistencia de los grupos empresariales y grandes inversionistas de la Zona Industrial de San Luis Potosí y sus parques industriales.

La vialidad permitirá también, desahogar el tráfico intenso de los municipios de Villa de Zaragoza, Villa de Pozos y San Luis Potosí.

La vialidad permitirá acortar los tiempos de tránsito vehicular desde San Luis Potosí hasta Querétaro, y contribuir a la logística para evitar retrasos en el transporte de carga de mercancías y productos terminados, y de pasajeros por tierra.

También formará parte de la ampliación de la logística de traslado de mercancías o productos de ida y vuelta para movilizar lo que producen los países firmantes del tratado méxico estados unidos canadá (T-MEC).