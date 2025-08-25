logo pulso
El indultar un toro es algo único: Armillita IV

Por Romario Ventura

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
El indultar un toro es algo único: Armillita IV

El matador Fermín Espinosa “Armillita IV” alcanzó uno de los triunfos más significativos de su carrera al lograr el tercer indulto de su trayectoria, durante su actuación en la Feria de San Luis Potosí, el pasado viernes 15 de agosto en la Monumental El Paseo-Fermín Rivera.

El diestro hidalguense se enfrentó a “Empresario”, un toro cárdeno de 500 kilos de la ganadería Gómez Valle, que por su bravura, calidad y entrega fue premiado con el indulto. Con esta faena, Espinosa sumó uno de los momentos más apoteósicos en esta plaza, donde ya había cosechado seis orejas en anteriores actuaciones de feria.

“Me siento muy contento, la verdad. Para mí es un tanque de oxígeno. Es un triunfo que me llega en buen momento de mi carrera y que ya me hacía falta para asomar la cabeza. Espero que este triunfo me pueda servir para abrirme las puertas de otras plazas y que los empresarios puedan seguir contando conmigo”, expresó Armillita tras la faena.

Respecto a su oponente, destacó las cualidades que lo hicieron merecedor del indulto: “Con el capote fue muy definido en sus embestidas, para el caballo fue bravo y para la muleta no se diga, siempre fue a más. En realidad, un toro extraordinario. Tenía mucha calidad, bravura, humillación y recorrido. Me permitió expresarme y torearlo despacito, pude conjugarme con él”.

Para el matador, el indulto tiene un significado especial dentro de la profesión: “Es una sensación única. Siempre el indultar un toro es algo muy especial y más cuando ves que se lo ganó por su bravura. Uno como torero siempre va con la ilusión de un gran triunfo, y cuando se da, es algo único y grandísimo poder indultar un toro”, concluyo Armillita IV.

