Pineda debuta con victoria en el AEK

El AEK Atenas comenzó con el pie derecho su campaña en la Super Liga de Grecia. En el debut liguero de Marko Nikolic como entrenador, el equipo de Orbelín Pineda se impuso por 2-0 al Panserraikos con goles de Zini y Petros Mastolas.

Pineda disputó los 90 minutos en el triunfo del conjunto capitalino. En su primera aparición de la campaña completó el 94% de sus pases, con dos regates exitosos, dos robos de balón y tres disparos. El AEK aprovechó la localía para sentenciar el partido desde la primera parte y quedarse con los tres puntos.

Al minuto 20, Zini fue derribado dentro del área y Mastolas aprovechó el disparo desde los once pasos para poner el 1-0. Siete minutos después, el delantero de Angola apareció de nuevo para marcar el tanto definitivo tras una asistencia de Frantzdy Pierrot.

A partir de los goles, el AEK dominó el resto del encuentro. El conjunto de casa acabó el partido con 74% de la posesión, 20 disparos, con más que su rival, nueve tiros de esquina y 660 pases completados, dejando a su oponente sin opciones de iniciar la remontada.

