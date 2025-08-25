logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pineda debuta con victoria en el AEK

Por Agencias

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Pineda debuta con victoria en el AEK

El AEK Atenas comenzó con el pie derecho su campaña en la Super Liga de Grecia. En el debut liguero de Marko Nikolic como entrenador, el equipo de Orbelín Pineda se impuso por 2-0 al Panserraikos con goles de Zini y Petros Mastolas.

Pineda disputó los 90 minutos en el triunfo del conjunto capitalino. En su primera aparición de la campaña completó el 94% de sus pases, con dos regates exitosos, dos robos de balón y tres disparos. El AEK aprovechó la localía para sentenciar el partido desde la primera parte y quedarse con los tres puntos.

Al minuto 20, Zini fue derribado dentro del área y Mastolas aprovechó el disparo desde los once pasos para poner el 1-0. Siete minutos después, el delantero de Angola apareció de nuevo para marcar el tanto definitivo tras una asistencia de Frantzdy Pierrot.

A partir de los goles, el AEK dominó el resto del encuentro. El conjunto de casa acabó el partido con 74% de la posesión, 20 disparos, con más que su rival, nueve tiros de esquina y 660 pases completados, dejando a su oponente sin opciones de iniciar la remontada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El indultar un toro es algo único: Armillita IV
El indultar un toro es algo único: Armillita IV

El indultar un toro es algo único: Armillita IV

SLP

Romario Ventura

Evitan los Orioles barrida ante Astros
Evitan los Orioles barrida ante Astros

Evitan los Orioles barrida ante Astros

SLP

AP

Pineda debuta con victoria en el AEK
Pineda debuta con victoria en el AEK

Pineda debuta con victoria en el AEK

SLP

Agencias

Construyen carretera a Querétaro de cuota
Construyen carretera a Querétaro de cuota

Construyen carretera a Querétaro de cuota

SLP

Martín Rodríguez