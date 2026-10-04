ADSL femenil venció de visita a Querétaro

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El se quedó con una nueva edición del Clásico de la 57 al derrotar 1-0 a Querétaro en el Estadio Corregidora. La anotación del encuentro fue obra de Enyerliannys Higuera, quien además alcanzó los 23 goles con la camiseta potosina y se convirtió en la máxima goleadora en la historia del club.

Las dirigidas por Ignacio Quintana salieron con intensidad desde los primeros minutos y encontraron recompensa al 9´, cuando Higuera aprovechó un remate defensivo dentro del área, quedó frente al arco y definió de buena manera para colocar el 1-0. Querétaro intentó responder rápidamente y al 14´ generó peligro con un disparo potente desde fuera del área, pero Dayra Duarte intervino para evitar la igualada.

Con la ventaja, San Luis mantuvo la presión y buscó ampliar la diferencia antes del descanso, aunque sin éxito. Durante la segunda mitad, las potosinas continuaron generando oportunidades, y al 60´ Amina Bello estuvo cerca de marcar el segundo tanto con un disparo que pasó apenas por un costado del arco queretano.

Quince minutos más tarde, Bello volvió a convertirse en una de las jugadoras más peligrosas del conjunto visitante al sacar un disparo cruzado que terminó estrellándose en el poste. En la recta final, Querétaro adelantó líneas en busca del empate, pero la defensa potosina mantuvo el orden y logró contener los intentos del cuadro local.

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Con este resultado, Atlético de San Luis Femenil sumó tres puntos importantes y se llevó el orgullo del Clásico de la 57, en una noche especial para Enyerliannys Higuera por su récord goleador. El próximo compromiso de las potosinas será el domingo 18 de octubre, cuando después de la Fecha FIFA reciban a FC Juárez en el Estadio Libertad Financiera.