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Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

El jonrón de Jonathan Aranda fue decisivo para la victoria de Tampa Bay.

Por AP

Octubre 03, 2026 07:57 p.m.
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Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit
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      ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Drew Rasmussen no permitió un hit hasta que hubo dos outs en la octava entrada, el mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón ante Gerrit Cole y los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado por la noche por 1-0 a los Yankees de Nueva York en su Serie Divisional de la Liga Americana.

      Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

      Rasmussen retiró a 15 bateadores consecutivos antes de que Austin Wells pegara un doble con dos outs en la octava entrada, al conectar una línea apenas dentro de la línea de foul del jardín derecho ante un sinker adentro.

      Rasmussen dominó a una alineación que anotó 18 carreras en una barrida de dos juegos sobre Boston en la Serie de Comodines y que además seguía sin contar con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge, fuera de acción desde el 16 de septiembre por una lesión en la pantorrilla.

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      Jonathan Aranda impulsa victoria con jonrón decisivo

      Rasmussen ponchó a 10 y dio dos bases por bolas en ocho entradas. Lanzó 69 de 101 pitcheos en zona de strike, provocando 23 swings fallidos.

      Bryan Baker lanzó una novena entrada perfecta para apuntarse el salvamento y completar el juego de un solo hit.

      El Juego 2 de la serie al mejor de cinco se disputará el lunes por la noche en Tropicana Field.

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