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Nacional

Camión de transporte público se incendia en el centro de Guadalajara

Se sospecha que una falla mecánica pudo originar el incendio en el transporte público.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 09:15 p.m.
A
Camión de transporte público se incendia en el centro de Guadalajara
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      GUADALAJARA, Jal., octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Una unidad del transporte público se incendió en el centro de Guadalajara; aunque el vehículo quedó totalmente calcinado no se reportaron personas afectadas.

      Incendio en camión transporte público en Guadalajara

      El incidente se registró la tarde de este sábado en las inmediaciones de las calles Pavo y Madero, a donde llegaron bomberos tapatíos y encontraron el autobús envuelto en llamas y una fuga de combustible.

      Acciones de la autoridad para controlar el incendio

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      Ante la emergencia y el riesgo fue necesario cerrar algunas calles para que los bomberos trabajaran y pudieran controlar el fuego.

      Además de prácticamente consumir el camión, el fuego alcanzó y causó daños a un vehículo estacionado y a las fachadas de algunas fincas, pero no hubo personas lesionadas.

      Hasta ahora no se ha dado a conocer cómo ocurrió el incidente y cuál fue el origen del fuego, sin embargo se sospecha que pudo ser una falla mecánica.

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