Camión de transporte público se incendia en el centro de Guadalajara
Se sospecha que una falla mecánica pudo originar el incendio en el transporte público.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
GUADALAJARA, Jal., octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Una unidad del transporte público se incendió en el centro de Guadalajara; aunque el vehículo quedó totalmente calcinado no se reportaron personas afectadas.
Incendio en camión transporte público en Guadalajara
El incidente se registró la tarde de este sábado en las inmediaciones de las calles Pavo y Madero, a donde llegaron bomberos tapatíos y encontraron el autobús envuelto en llamas y una fuga de combustible.
Acciones de la autoridad para controlar el incendio
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante la emergencia y el riesgo fue necesario cerrar algunas calles para que los bomberos trabajaran y pudieran controlar el fuego.
Además de prácticamente consumir el camión, el fuego alcanzó y causó daños a un vehículo estacionado y a las fachadas de algunas fincas, pero no hubo personas lesionadas.
Hasta ahora no se ha dado a conocer cómo ocurrió el incidente y cuál fue el origen del fuego, sin embargo se sospecha que pudo ser una falla mecánica.
no te pierdas estas noticias
Camión de transporte público se incendia en el centro de Guadalajara
El Universal
Se sospecha que una falla mecánica pudo originar el incendio en el transporte público.
De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos
Pulso Online
Una investigación del New York Times recoge testimonios de jóvenes de Phoenix que negocian armas por WhatsApp y Telegram
Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón
El Universal
El ataque en la Escuela Secundaria No.13 de Torreón dejó un fallecido y varios heridos, motivando acciones oficiales.