Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Esta noche la Selección Mexicana buscará su primera victoria en la era de Rafael Márquez al frente del Tri y lo hará nada más y nada menos que en el Clásico de CONCACAF frente a Estados Unidos.

Rafael Márquez define alineación para México vs Estados Unidos

Después de los empates contra Colombia y Perú, el "Káiser" tiene una nueva sorpresa en el equipo titular, ya que habrá una mezcla entre jugadores consolidados y otros jóvenes que buscan ganarse un lugar como inamovibles.

Impacto de la baja de Hirving Lozano en la alineación

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Unas horas antes del partido, se confirmó la baja de Hirving ´Chucky´ Lozano por una molestia en los isquiotibiales izquierdos, por lo que eso también obligó a Rafa a mover algunas piezas en su esquema principal.

A continuación, te presentamos cómo queda la alineación confirmada para el México vs Estados Unidos, con Santiago Giménez como delantero titular.

Alineaciones México vs Estados Unidos

· Portero: Raúl Rangel

· Defensas: Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

· Centrocampistas: Luis Romo, Erik Lira y Santiago Sandoval

· Atacantes: Orbelín Pineda, Santiago Giménez y Roberto Alvarado

En la banca están Óscar García, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Álvaro Fidalgo, Germán Berterame, Dagoberto Espinoza, Armando González, Ángel Márquez, Obed Vargas, Denzell García, Mateo Chávez, Hugo Camberos, Luis Chávez, Isaias Violante y Everardo López.

La gran ausencia es la de Gilberto Mora, que no aparece registrado en la planilla ni en la alineación titular ni en la banca de suplentes, a pesar de que Rafa Márquez había confirmado que tenía progreso en su estado físico y que sería elegible para el partido.