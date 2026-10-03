De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos

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Jóvenes de entre 16 y 19 años en Phoenix, Arizona, participan en la compraventa de armas destinadas a cárteles mexicanos, mediante contactos en WhatsApp y Telegram, según una investigación de The New York Times.

El reportaje de la periodista Paulina Villegas documenta las actividades de cuatro jóvenes identificados como “JM”, “El Flaco”, “El Güero” y “El Chuy”, quienes describieron cómo negocian rifles y pistolas y obtienen ganancias por su reventa.

Uno de ellos, identificado como “JM”, aseguró que coordina a decenas de estudiantes en al menos 20 escuelas de Phoenix. Según su testimonio, la mayoría de las armas que comercializa termina en manos del Cártel de Sinaloa, aunque afirmó estar dispuesto a vender a distintos grupos criminales.

Un negocio que comenzó a los 16 años

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“JM” relató que comenzó a vender armas cuando tenía 16 años. Junto con dos compañeros reunió dinero para adquirir un rifle, lo revendió y utilizó las ganancias para continuar con las compras.

De acuerdo con su versión, sus clientes en México conocen a la red como “Los Chicos Phoenix”. El alcance de esa organización y sus vínculos con grupos criminales forman parte de los testimonios recogidos en la investigación.

Por su parte, “El Flaco” afirmó que incluso en un mes de pocas ventas obtenía entre 4 mil y 5 mil dólares. Esa cifra corresponde a lo declarado por ese joven y no a una ganancia comprobada para todos los entrevistados.

La periodista también observó negociaciones de armas mediante grupos de mensajería, donde circulaban fotografías de rifles y pistolas. Los testimonios muestran cómo estas plataformas sirven como puntos de contacto entre compradores y vendedores.

Un proveedor señalado enfrenta cargos

La investigación identifica además a Laurence Gray, propietario de la armería Grips By Larry, en Hereford, Arizona, como uno de los proveedores mencionados por “JM”.

Según la información citada, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona acusó a Gray en marzo de 2026 de intentar proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación y de conspirar para suministrar armas a ese grupo y al Cártel de Sinaloa.

Gray se declaró no culpable. Los cargos en su contra deberán resolverse judicialmente.

El flujo de armas hacia México

El reportaje retoma una estimación de autoridades mexicanas según la cual hasta 500 mil armas ingresan ilegalmente cada año desde Estados Unidos a México. Se trata de una estimación del contrabando, no de un conteo de armas decomisadas.

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La investigación describe la participación de jóvenes en ese mercado y el uso de plataformas digitales para conectar la oferta de armas en Estados Unidos con compradores vinculados, según los testimonios, a organizaciones criminales mexicanas.