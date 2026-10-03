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Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

Kimi Antonelli hereda la pole position tras la penalización a Red Bull por cambio de motor.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 07:58 p.m.
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Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- La carrera del Gran Premio de Bahrein está lista para correrse en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

      Max Verstappen logra la pole position en Bahrein

      Durante la clasificación de este sábado se vivió una gran sorpresa, ya que Max Verstappen conquistó la pole position, la primera de este 2026 y la que tenía esperando desde hace 301 días.

      El neerlandés se convirtió en el quinto poleman de la campaña y el cuarto en las últimas cuatro carreras.

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      Penalización a Red Bull y cambios en la parrilla

      Junto a él apareció Lewis Hamilton (Ferrari) en segundo lugar y su compañero de equipo, Isack Hadjar en tercero. Sin embargo, el volante de Red Bull recibió una penalización por el cambio de motor, así que ese sitio le corresponde a Kimi Antonelli.

      El joven italiano de Mercedes tiene buena ventaja sobre su compañero George Russell, quien será séptimo. Ambos pilotos protagonizan la pelea por el título de la categoría, que es liderado por Antonelli.

      Por su parte, Checo Pérez no tuvo el mejor rendimiento y tendrá que partir desde el puesto 20, uno detrás de su coequipero Valterri Bottas.

      Horarios y canales para ver EN VIVO a Checo Pérez en el GP de Bahrein

      · Día: domingo 4 de octubre

      · Horario: 1:00 horas del centro de México

      · Transmisión: F1TV, Sky Sports e Izzi

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