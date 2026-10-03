Estados Unidos aplasta al Tri

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Rafael Márquez sigue sin ganar al frente de la Selección Mexicana. En su tercer partido como entrenador del Tri, sufrió una derrota de 3-0 ante Estados Unidos, en una noche marcada por errores en la portería, oportunidades desperdiciadas y la expulsión de Mateo Chávez.

Después de los empates contra Colombia y Perú, México llegó al Clásico de Concacaf en busca de su primera victoria bajo el mando del "Káiser". Terminó goleado por el equipo de Mauricio Pochettino, que aprovechó las equivocaciones mexicanas y ganó su primer clásico como técnico estadounidense.

Julian Hall abrió el marcador al minuto 27, tras un disparo de Gio Reyna que Raúl "Tala" Rangel no pudo contener. El rebote quedó a disposición del atacante, quien convirtió el primer gol.

México tuvo oportunidades para responder, pero Santiago Giménez desperdició dos ocasiones claras. En una de ellas recibió un pase de Roberto Alvarado después de un error de la defensa estadounidense y no logró definir. Antes del descanso dejó escapar otra posibilidad, pese a tener la portería libre.

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El delantero no marca con la Selección Mexicana desde septiembre de 2025.

Errores y abucheos

Al minuto 62, Rangel volvió a equivocarse: entregó el balón a Cavan Sullivan, quien aprovechó el pase y anotó el segundo con una definición de larga distancia.

La desventaja aumentó la frustración en las tribunas. El guardameta recibió abucheos cada vez que tocó el balón y se escuchó el grito homofóbico durante los despejes.

El Tri también perdió a Mateo Chávez por expulsión, lo que complicó todavía más sus posibilidades de reaccionar.

Malik Tillman cerró la goleada al minuto 84 y dejó a México sin respuesta. El balance inicial de Márquez al frente del equipo quedó en dos empates y una derrota, con un duro golpe ante su principal rival de la región.

Con información de EL UNIVERSAL.