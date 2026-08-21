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Aficionados del mundo piden renuncia a la presidencia de Gianni Infantino

Por AP

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Aficionados del mundo piden renuncia a la presidencia de Gianni Infantino
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      GINEBRA.- Grupos de aficionados al fútbol de todo el mundo lanzaron una petición el jueves en la que piden que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA después de que intentara vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.

      La petición, con la etiqueta #InfantinOut, también exige que "la FIFA sea reconstruida para que el desastre actual no pueda volver a ocurrir nunca".

      La petición señaló sobre el plan de Infantino de crear una escisión comercial —que abandonó en medio de una furiosa reacción—: "El vergonzoso intento de un individuo —el propio presidente de la FIFA— de vender la Copa del Mundo a inversores privados dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará".

      Entre los grupos de aficionados figuran Football Supporters Europe, Football Supporters Africa y, en Norteamérica, el Independent Supporters Council, además de unos 40 grupos nacionales de aficionados en todo el mundo.

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      Infantino se ha resistido a los llamados para dejar el cargo pese a que el organismo europeo del fútbol, la UEFA, afirmó que no tiene confianza en él. También ha recibido críticas de la dirigencia de la CONCACAF de Norteamérica y de la Confederación Asiática de Fútbol.

      "Gianni Infantino ha demostrado un profundo fracaso de liderazgo, incompatible con una gobernanza democrática. La concentración de poder en torno a la Presidencia de la FIFA, combinada con una toma de decisiones opaca, clientelismo de culto a la personalidad y cero rendición de cuentas, ha destruido cualquier confianza restante en el organismo rector mundial", sostiene la petición de los aficionados.

      "Por la credibilidad de la FIFA —y por el futuro del juego— debe renunciar". añade la petición.

      También menciona el apoyo pasado de Infantino a proyectos que enfurecieron a los aficionados, incluido el fallido proyecto de la Superliga Europea y el impulso para celebrar Copas del Mundo cada dos años.

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