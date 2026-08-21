Aficionados del mundo piden renuncia a la presidencia de Gianni Infantino
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
GINEBRA.- Grupos de aficionados al fútbol de todo el mundo lanzaron una petición el jueves en la que piden que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA después de que intentara vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.
La petición, con la etiqueta #InfantinOut, también exige que "la FIFA sea reconstruida para que el desastre actual no pueda volver a ocurrir nunca".
La petición señaló sobre el plan de Infantino de crear una escisión comercial —que abandonó en medio de una furiosa reacción—: "El vergonzoso intento de un individuo —el propio presidente de la FIFA— de vender la Copa del Mundo a inversores privados dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará".
Entre los grupos de aficionados figuran Football Supporters Europe, Football Supporters Africa y, en Norteamérica, el Independent Supporters Council, además de unos 40 grupos nacionales de aficionados en todo el mundo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Infantino se ha resistido a los llamados para dejar el cargo pese a que el organismo europeo del fútbol, la UEFA, afirmó que no tiene confianza en él. También ha recibido críticas de la dirigencia de la CONCACAF de Norteamérica y de la Confederación Asiática de Fútbol.
"Gianni Infantino ha demostrado un profundo fracaso de liderazgo, incompatible con una gobernanza democrática. La concentración de poder en torno a la Presidencia de la FIFA, combinada con una toma de decisiones opaca, clientelismo de culto a la personalidad y cero rendición de cuentas, ha destruido cualquier confianza restante en el organismo rector mundial", sostiene la petición de los aficionados.
"Por la credibilidad de la FIFA —y por el futuro del juego— debe renunciar". añade la petición.
También menciona el apoyo pasado de Infantino a proyectos que enfurecieron a los aficionados, incluido el fallido proyecto de la Superliga Europea y el impulso para celebrar Copas del Mundo cada dos años.
no te pierdas estas noticias
Campeonato mundial de boxeo llega a SLP
Pulso Online
La función será este sábado 22 de agosto desde las 17:00 horas; Camila Zamorano y Perla Pérez disputarán el campeonato mundial de peso átomo del CMB
Rafael Márquez limita convocatoria a dos jugadores por club Liga MX
EFE
La restricción responde a la coincidencia con la décima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.
Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030
AP
El piloto neerlandés firmó un nuevo contrato que podría ser el más largo en la historia de la Fórmula 1.