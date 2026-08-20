logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Campeonato mundial de boxeo llega a SLP

La función será este sábado 22 de agosto desde las 17:00 horas; Camila Zamorano y Perla Pérez disputarán el campeonato mundial de peso átomo del CMB

Por Pulso Online

Agosto 20, 2026 07:44 p.m.
A
La Arena Potosí recibirá boxeo internacional.

La Arena Potosí recibirá boxeo internacional.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Arena Potosí recibirá este sábado 22 de agosto la función internacional de boxeo México Tierra de Victorias, cuya cartelera contempla una pelea de campeonato mundial, la participación de figuras extranjeras y la presencia de talento potosino.

      El evento comenzará a las 17:00 horas y tendrá acceso gratuito, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode). La función forma parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

      El combate principal enfrentará a Camila "La Magnífica" Zamorano y Perla "La Pulga" Pérez, quienes disputarán el Campeonato Mundial de Peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

      La cartelera también incluye la pelea entre el ex campeón mundial Ángel "Camaleón" Ayala y el boxeador filipino Vince Paras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, está anunciada la participación de la boxeadora olímpica potosina Fátima Herrera, aunque en la información proporcionada no se precisó quién será su rival ni la categoría en la que combatirá.

      Francisco Franco, director comercial de Zanfer, destacó la realización de la función en San Luis Potosí. La empresa participa en la organización de la cartelera junto con las autoridades estatales.

      Durante la jornada también se desarrollarán los cuartos de final del torneo México Tierra de Victorias, con peleadores jóvenes procedentes de diferentes partes del país que buscarán avanzar a la siguiente etapa.

      El comunicado no especifica el número total de combates, el mecanismo de ingreso gratuito, la disponibilidad de boletos ni el límite de asistentes, por lo que quienes pretendan acudir deberán considerar que esos detalles aún no fueron informados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Campeonato mundial de boxeo llega a SLP
      Campeonato mundial de boxeo llega a SLP

      Campeonato mundial de boxeo llega a SLP

      SLP

      Pulso Online

      La función será este sábado 22 de agosto desde las 17:00 horas; Camila Zamorano y Perla Pérez disputarán el campeonato mundial de peso átomo del CMB

      Rafael Márquez limita convocatoria a dos jugadores por club Liga MX
      Rafael Márquez limita convocatoria a dos jugadores por club Liga MX

      Rafael Márquez limita convocatoria a dos jugadores por club Liga MX

      SLP

      EFE

      La restricción responde a la coincidencia con la décima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

      Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030
      Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030

      Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030

      SLP

      AP

      El piloto neerlandés firmó un nuevo contrato que podría ser el más largo en la historia de la Fórmula 1.

      Lewis Hamilton afirma estar en su mejor estado físico en 20 años
      Lewis Hamilton afirma estar en su mejor estado físico en 20 años

      Lewis Hamilton afirma estar en su mejor estado físico en 20 años

      SLP

      AP

      Ferrari adopta diseño innovador para competir con Mercedes en la temporada 2026