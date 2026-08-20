Campeonato mundial de boxeo llega a SLP

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La Arena Potosí recibirá este sábado 22 de agosto la función internacional de boxeo México Tierra de Victorias, cuya cartelera contempla una pelea de campeonato mundial, la participación de figuras extranjeras y la presencia de talento potosino.

El evento comenzará a las 17:00 horas y tendrá acceso gratuito, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode). La función forma parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

El combate principal enfrentará a Camila "La Magnífica" Zamorano y Perla "La Pulga" Pérez, quienes disputarán el Campeonato Mundial de Peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La cartelera también incluye la pelea entre el ex campeón mundial Ángel "Camaleón" Ayala y el boxeador filipino Vince Paras.

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Además, está anunciada la participación de la boxeadora olímpica potosina Fátima Herrera, aunque en la información proporcionada no se precisó quién será su rival ni la categoría en la que combatirá.

Francisco Franco, director comercial de Zanfer, destacó la realización de la función en San Luis Potosí. La empresa participa en la organización de la cartelera junto con las autoridades estatales.

Durante la jornada también se desarrollarán los cuartos de final del torneo México Tierra de Victorias, con peleadores jóvenes procedentes de diferentes partes del país que buscarán avanzar a la siguiente etapa.

El comunicado no especifica el número total de combates, el mecanismo de ingreso gratuito, la disponibilidad de boletos ni el límite de asistentes, por lo que quienes pretendan acudir deberán considerar que esos detalles aún no fueron informados.