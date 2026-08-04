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Afrontan los Pumas la Leagues Cup

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Afrontan los Pumas la Leagues Cup
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Los Pumas se presentan en la Leagues Cup 2026 visitando al Charlotte FC en el estadio Bank of America.

      Su director técnico, Esteban "El Tano" Solari, dejó en claro que afrontarán el certamen con la importancia que se merece y la obligación que tiene el club.

      "Es un orgullo estar acá y formar parte de este torneo. Somos un equipo grande, nunca vamos a poner excusas y no jugamos partidos amistosos. [Tenemos] mucha ilusión por comenzar un nuevo desafío para nosotros y es una buena oportunidad de competir por una copa", declaró.

      "El Tano" manifestó que, además de tener la intención de conquistar la Leagues Cup, tratarán de sacarle el mayor provecho al certamen para que "el equipo salga reforzado".

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      "Este grupo tiene ganas de revancha, está enfocado, comprometido y tenemos muchísimo para crecer. Es una oportunidad de afianzar nuestra idea, probar nuestro crecimiento y tener una medida de dónde estamos parados. Este tipo de partidos son muy importantes y vamos a competir de la mejor manera", dijo.

      Respecto al Charlotte FC, el timonel compartió sus enormes cualidades.

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