Rayo alcanza el templo de San José y causa daños

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Un rayo alcanzó la cruz metálica de la cúpula del templo de San José y el Señor de los Trabajos y la derritió, además de pulverizar el sistema de iluminación neón. No hay reporte de daños a personas.

El rector del Santuario, Tomás Cruz Perales, informó que el rayo cayó en el transcurso de la tarde de este domingo, se detuvo en el pararrayos pero la temperatura afectó directamente a la cruz instalada por encima de la cúpula. Técnicos evaluarán posibles daños adicionales.

La cruz es totalmente nueva, puesto que reemplazó a otra instalada antes que ya se encontraba muy deteriorada. Por ahora se desconoce si la cúpula sufrió algún daño en el exterior.

Explicó que él se encontraba en el templo cuando ocurrió el incidente, y no afectó a personas pero produjo un estruendo fuerte, acompañado de un sonido similar a la caída de una chispa en un corto.

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El templo lo había sufrido la caída de un rayo desde hace más de 70 años, pero en aquel entonces causó algunos daños que fueron reparados.