México enfrentará a Panamá en semifinales de fútbol

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Pese a tener un inicio preocupante, la Selección Mexicana Sub 23 se reencontró y firmó un estupendo 4-1 sobre Guatemala para meterse a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En apenas dos minutos el equipo de Eduardo Arce sufrió un autogol que preocupaba a los mexicanos. Una acción a balón parado desembocó en la anotación en propia puerta de Karol Velázquez, quien no consiguió despejar el balón.

Esa anotación fue una llamada de atención para la escuadra nacional que, de inmediato, comenzó a desplegar su poder ofensivo para generar constantemente acciones de peligro en el arco defendido por Eduardo Chang.

México reacciona y domina el partido

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Fueron tantos los intentos que al minuto 14 llegó el tan ansiado gol el empate. Una buena jugada colectiva entre Jesús Serrato y Tahiel Jiménez terminó con la gran definición de este último, quien fue la gran figura en Santo Domingo.

El dominio fue totalmente tricolor, pero no encontraron el segundo antes del final de la primera mitad, por lo que llegaron al segundo tiempo con mayor presión de ganar el juego.

Tahiel Jiménez destaca con triplete

Tahiel se hizo presente de nuevo al minuto 47 con cierta fortuna. El delantero de Santos Laguna ejecutó un tiro libre desde fuera del área, y aunque su disparo se impactó en la barrera guatemalteca, el balón terminó al fondo de la red que se tradujo a una bocanada de aire fresco para Eduardo Arce y sus dirigidos.

En un tiro de esquina, al 55', Jiménez ganó por lo alto y con un vistoso testarazo alargó la distancia entre México y Guatemala, además de firmar su triplete.

El cuarto y último tanto llegó para el minuto 58. Tahiel estrellaba en el larguero un remate de cabeza, pero para la fortuna mexicana, el esférico cayó a los pies de Rogelio González que lo prendió de volea para hacer el tanto definitivo.

Ya con la victoria y el pase en el bolsillo, Arce sacudió el banquillo y efectuó cuatro cambios para cuidar a sus jugadores de cara al siguiente compromiso. Pese a las modificaciones, el cuadro nacional mantenía el dominio, pero ya no consiguió hacer más daños.

Ahora, el siguiente reto es derrotar a Panamá para acceder a la final de la competencia y llevarse la medalla de oro.