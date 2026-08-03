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Lluvia desquicia a la ciudad capital

Diversas vialidades se convirtieron en albercas por horas

Por Martín Rodríguez

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Lluvia desquicia a la ciudad capital
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      La lluvia vespertina de este domingo inundó diversas partes de la capital, Soledad y Pozos.

      Impacto en la comunidad

      En la capital, las zonas inundadas fueron acompañadas de vehículos varados y rayos que cayeron en diferentes zonas. En Avenida Industrias, un rayo alcanzó una palmera y se incendió, emergencia atendida por los Bomberos. En el Bulevar del Río Españita, entre Vicente Rivera e Himno Nacional, el conductor de una camioneta en la que trasladaba a su familia quiso aventurarse a sortear una laguna y se le quedó el vehículo.

      En la Avenida Universidad, la lluvia provocó un encharcamiento que afectó los cruces con las calles anteriores al Distribuidor Vial Benito Juárez. Los automovilistas que provenían de la carretera 57 y de la avenida Salvador Nava Martínez, viraban en "u" para escapar de la zona.

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      En Hernán Cortés, se derramó el agua de las colonias situadas niveles arriba hasta Vasco de Quiroga, Calle 7 y Calle 16 y por horas, la avenida se transformó en río.

      Acciones de la autoridad

      Los pasos inferiores conocidos como puente Pemex, Othón y Naranja fueron cerrados a la circulación. Policías de Soledad rescataron a los siete ocupantes de un camión urbano.

      En el caso del Río Españita, que corre por debajo del nivel de las calles, el agua que baja de la zona de San Juan de Guadalupe y la Cañada del Lobo, se acumuló y corrió a tal grado que la dejó intransitable.

      En el Centro, por enésima ocasión, la zona baja se inundó, como ocurrió en Mier y Terán, entre el pasaje Hidalgo y la calle Ignacio Allende. Algunos vehículos se regresaron en sentido contrario. En la calle Guajardo, detrás del Mercado Hidalgo y frente a la Explanada Ponciano Arriaga, el agua también se encharcó.

      En Soledad otra vez padecieron las mismas colonias de siempre. Toda la zona de Villas de Cactus y algunas como La Libertad sufrieron corrientes de agua residual que se metió a las casas. En Hacienda Los Morales, se anegó el acceso principal.

      En Pozos volvieron a sufrir las colonias Mercedes Cielo Claro, Los Silos, Los Molinos y alrededores.

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