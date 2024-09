Christian "Hobbit" Bermúdez: "Me encuentro muy bien, con mucho optimismo y motivación"

El fin de semana el futbolista mexicano Christian "Hobbit" Bermúdez sufrió una brutal lesión al fracturarse la tibia y peroné, producto de una entrada imprudente y violenta de Luis Ruiz, durante el partido entre Atlante y Dorados en el estadio Ciudad de los Deportes.

Las imágenes de la lesión fueron impactantes y tanto compañeros de equipo como periodistas se indignaron por la brutal agresión del futbolista de Dorados, quien envió al hospital al referente de los Potros.

Afortunadamente, el "Hobbit" se reportó vía redes sociales con la afición azulgrana y todos aquellos que estaban pendientes de su salud, y este lunes compartió un mensaje a través del Atlante.

"Me encuentro muy bien, con mucho optimismo y motivación, deseo una gran rehabilitación, pero, antes que nada, quiero agradecer a la afición por sus muestras de cariño. Me han llegado muchísimos mensajes con bonitas palabras y mucho apoyo, eso me sirve mucho para salir adelante en esto. No quería dejar pasar este momento para agradecerles de corazón sus bonitos deseos", dijo Bermúdez desde la cama de un hospital.

"Quiero agradecer a los clubes que me mandaron su buena vibra, sus mensajes, en verdad mucha unión es lo que necesitamos hoy en día y les agradezco mucho, así como a mi club Atlante, a don Emilio (Escalante), al cuerpo técnico y compañeros, de todas las áreas del club muy agradecido por todo su apoyo, como ven me encuentro en perfecto estado. Esto va a pasar, los que me conocen saben que va a pasar así que estén tranquilos que le voy a echar todas las ganas", concluyó.