Ahome campeón de la MLB Cup

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La Liga Municipal de Ahome, Sinaloa, se proclamó campeona de la MLB Cup México 2026, luego de imponerse por contundente marcador de 12 carreras a 0 a la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz, en la gran final disputada en el Potosí Beisbol Park, ubicado en el Parque Tangamanga de San Luis Potosí. El encuentro marcó el cierre de una competencia que reunió a jóvenes talentos del beisbol nacional e internacional durante seis días de actividad.

La jornada final contó con la presencia del beisbolista mexicano Brandon Valenzuela, receptor de los Toronto Blue Jays de las Grandes Ligas, quien fue el encargado de lanzar la primera bola. Su participación representó una oportunidad para que los peloteros participantes convivieran con un jugador mexicano que compite en el máximo nivel del béisbol profesional.

En el terreno de juego, los representantes de Los Mochis mostraron su contundencia ofensiva y dominio sobre el conjunto veracruzano para asegurar el campeonato. Ahome mantuvo el control de las acciones y selló su participación con una victoria por blanqueada, resultado que le permitió levantar el trofeo de una edición que ofreció encuentros de alto nivel competitivo.

Por su parte, la Liga Sur Ojo de Agua, de Saltillo, Coahuila, se quedó con el tercer lugar del torneo, tras vencer a la Liga Pequeña Ferrocarrilera de Aguascalientes. De esta manera, ambas novenas completaron el podio de la MLB Cup México 2026, certamen que reunió a equipos de distintas regiones del país y del extranjero.

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Durante los seis días de competencia participaron 24 equipos procedentes de 14 estados de la República Mexicana, además de una novena de Brasil. El torneo contempló más de 60 encuentros, con la participación de más de 400 peloteros y la asistencia de más de 18 mil visitantes, quienes acudieron al Potosí Beisbol Park para presenciar las acciones y disfrutar del ambiente familiar alrededor del diamante.