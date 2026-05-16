Al-Nassr pierde final Liga Campeones Asiática en Arabia Saudí

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Cristiano Ronaldo tendrá que seguir esperando para conseguir su primer trofeo importante en Arabia Saudí después de que el Al-Nassr perdió el sábado 1-0 ante el Gamba Osaka de Japón en la final de la Liga de Campeones Asiática Dos.

Gol decisivo de Deniz Hammat en la final

Un gol en la primera mitad del delantero turco Deniz Hammat ayudó a Osaka a asegurar el título de la segunda categoría de Asia, pese a que Al-Nassr dominó la posesión y tuvo más remates a puerta.

La derrota llegó cinco días después de que Al-Nassr estuviera a segundos de ganar la Saudi Pro League por primera vez desde 2019, pero encajó un gol en el tiempo añadido y dejó que la lucha por el título se decidiera en la última jornada el jueves.

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Detalles del partido y desempeño de Al-Nassr

Fue una noche frustrante para el equipo local. Al-Nassr generó varias ocasiones en la primera mitad, pero Osaka se adelantó a los 30 minutos. Hammat se giró y sacó un disparo raso al ángulo inferior desde dentro del área y tras una larga revisión del VAR por posible fuera de juego, el gol fue validado.

"Estoy feliz de marcar y ayudar al equipo y de dar lo mejor por este club", expresó Hammat, que se retiró lesionado al descanso. "Estaba nervioso mirando en la segunda mitad, pero lo más importante es que ganamos y estoy orgulloso de mis compañeros. Ahora es momento de celebrar y disfrutar".

Osaka defendió con muchos hombres y disciplina, lo que dificultó que el ataque repleto de estrellas de Al-Nassr generara ocasiones claras.

Cristiano, quien se incorporó al club en diciembre de 2022, estuvo cerca de empatar justo antes del descanso, pero su cabezazo a corta distancia tras un centro de João Felix se fue desviado. Felix, que fichó procedente del Chelsea en julio, estuvo aún más cerca a falta de 13 minutos, cuando estrelló el balón en el poste un disparo raso desde fuera del área.

Pese a la doble decepción de esta semana, Al-Nassr todavía puede asegurar la Saudi Pro League. Tiene dos puntos más que el Al-Hilal antes de la última jornada el jueves ante Damac.