Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca

Periodista especializado proyectó la salida

Por El Universal

Enero 02, 2026 05:56 p.m.
A
Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca

Este viernes, el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo reveló que el zaguero mexicano Alan Mozodejará a las Chivas para convertirse en nuevo refuerzo del Pachuca para el torneo Clausura 2026.

A través de redes sociales, Merlo adelantó la llegada del lateral mexicano a los Tuzos.

"Mozo llega a Hidalgo mediante préstamo por un año y con opción de compra desde Chivas. De esta manera, se presentará en Pachuca lo más pronto posible para ponerse a punto y disputar el Clausura 2026 de la Liga MX", informó Merlo.

Este será el tercer equipo de la Liga MX en el que juegue Mozo, tras sus pasos por Pumas y Chivas. Con los universitarios disputó 181 partidos, anotó un gol y aportó 25 asistencias.

Como parte del Rebaño, entre el Apertura 2022 y el Apertura 2025, jugó 118 encuentros, marcó cuatro goles y dio nueve asistencias.

Dieter Villalpando, absuelto por acusación de abuso sexual

La Fiscalía de Jalisco informó que apelará la resolución

A pesar de haber disputado finales de Liga MX y de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Mozo aún no presume títulos en su palmarés. En su nueva etapa con Pachuca buscará su primer campeonato y, además, un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Altas y bajas de Chivas para el Clausura 2026

Altas: Brian Gutiérrez y Alan Sepúlveda
Bajas: Raúl Martínez, Javier Hernández, Cade Cowell y Alan Mozo

Altas y bajas de Pachuca para el Clausura 2026

Altas: Salomón Rondón
Bajas: Luis Rodríguez, Daniel Aceves

