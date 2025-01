Polémica en la Final del Abierto de Australia con Alexander Zverev

MELBOURNE, Australia (AP) — Momentos después de la derrota de Alexander Zverev en la final del Abierto de Australia el domingo, una persona en el estadio gritó los nombres de dos exnovias del tenista, quienes lo han acusado de abuso físico en el pasado, diciendo "Australia les cree".

Mientras Zverev estaba de pie en un micrófono esperando hablar durante la ceremonia de entrega de trofeos, una voz repitió la frase tres veces. Algunos otros en la multitud en el Rod Laver Arena abuchearon y silbaron.

En su conferencia de prensa después del partido al alemán de 27 años se le preguntó por su reacción a la interrupción en la cancha.

"Creo que no hay más acusaciones", respondió Zverev. "No las ha habido durante —¿qué?— nueve meses ahora. ... Creo que he hecho todo lo que puedo, y no voy a abrir ese tema de nuevo".

El día en que Zverev alcanzó la final del Abierto de Francia el pasado junio, surgió la noticia desde Berlín de que un tribunal de distrito allí terminó un juicio derivado de la acusación de una mujer de violencia doméstica durante una discusión en 2020. La resolución llegó con el acuerdo de los fiscales estatales y los abogados de Zverev y su ex pareja.

Zverev anteriormente negó una acusación de asalto hecha por otra mujer. Esa acusación llevó a que la gira profesional de tenis masculino investigara sus afirmaciones; la ATP dijo en enero de 2023 que no había pruebas suficientes.