Amargan Giants inicio de Cowboys

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EAST RUTHERFORD, NJ.- Jaxson Dart se conectó con Isaiah Likely para dos touchdowns y con Devin Singletary para otro, Cam Skattebo anotó uno por tierra en su primer partido tras regresar de una lesión y los Giants de Nueva York abrieron la temporada al vencer 28-20 a los Cowboys de Dallas la noche del domingo, en el debut de John Harbaugh como entrenador en jefe.

Dart hizo un pase inteligente tras otro, combinándolos con una serie de carreras bien cronometradas para mantener a la defensiva desequilibrada. Terminó con 23 pases completos de 29 intentos para 230 yardas por aire, además de 54 por tierra, incluidas un par de barridas y un clavado para evitar golpes innecesarios que marcaron su año de novato.

Likely realizó ocho recepciones para 78 yardas en su debut con Nueva York, después de seguir a Harbaugh desde Baltimore, prolongando la tendencia del campamento de entrenamiento, cuando de manera constante fue la principal opción de Dart. El receptor número 1 Malik Nabers, que jugó por primera vez desde que sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha hace 350 días, tuvo seis recepciones para 69 yardas.

Skattebo volvió al campo más de 10 meses después de fracturarse el peroné derecho y dislocarse el tobillo derecho de forma espeluznante, y avanzó con potencia para 81 yardas en 18 acarreos. Tras meterse en problemas por hacer una voltereta hacia atrás a principios de este verano, Skattebo recuperó su celebración característica después de entrar a la zona de anotación sin ser tocado para los primeros puntos de la temporada de los Giants.

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Dak Prescott lanzó una intercepción costosa justo antes del descanso, pero por lo demás jugó bien para Dallas, al completar 22 de 34 pases para 175 yardas y envíos de touchdown a CeeDee Lamb y Javonte Williams, quien también corrió para una anotación. Dallas se benefició de una serie de castigos por interferencia defensiva de pase que prolongaron series ofensivas.

Los Cowboys se perjudicaron con castigos —ocho para 85 yardas, sin contar un retraso de juego intencional temprano—. Eso incluyó una sanción por provocación a Williams después de que anotó, que contribuyó a que Brandon Aubrey fallara el punto extra posterior desde una distancia mayor, y una bandera por sujetar de la máscara a Donovan Ezeiruaku justo antes de la advertencia de los dos minutos.

Su defensa tampoco se vio tan mejorada como esperaban, al menos en la Semana 1. Después de permitir la mayor cantidad de puntos en la NFL la temporada pasada con 30,1 por partido, esto no estuvo muy lejos, pese a un nuevo coordinador y algo de talento adicional.