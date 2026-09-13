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Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle

Atléticos ganaron cinco de siete juegos contra Seattle y acortan distancia en la División Oeste.

Por AP

Septiembre 13, 2026 07:18 p.m.
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Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle
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      WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Lawrence Butler conectó un jonrón de dos carreras ante el mexicano Andrés Muñoz en la novena entrada para su segundo cuadrangular del juego, y los Atléticos remontaron un déficit de cuatro carreras para vencer a 8-7 a Seattle el domingo, dejando a los Marineros a cinco juegos del liderato en la División Oeste de la Liga Americana con 12 por disputar.

      Lawrence Butler y la remontada decisiva

      Los A´s ganaron cinco de siete a Seattle en un lapso de 11 días, incluida una victoria el viernes con el jonrón de Donovan Walton en la décima. Los Marineros quedaron a seis juegos del último comodín de la Liga Americana.

      Butler impulsó cuatro carreras y terminó con 13 ante Seattle esta temporada.

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      Destacada actuación de Randy Arozarena

      El cubano-mexicano Randy Arozarena bateó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras por los Marineros, que ganaban 6-2 antes de que los A´s empataran la pizarra con un rally de cuatro carreras en la séptima. Gabe Speier dio base por bolas a Jhonny Pereda con las bases llenas, Butler produjo una carrera con un rodado y el bateador emergente Shea Langeliers conectó un sencillo de dos carreras ante el dominicano Seranthony Domínguez.

      Arozarena, que suma 25 vuelacercas, conectó un cuadrangular ante Hogan Harris para poner el 7-6 en la octava. Pegó un jonrón de dos carreras en la tercera y un sencillo impulsor en la cuarta, como parte de su segundo juego consecutivo con cuatro carreras producidas.

      En busca de su primer salvamento de cinco outs desde 2024, Muñoz (5-6) desperdició un salvamento por décima vez en 37 oportunidades.

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