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Profeco inicia operativo Fiestas Patrias 2026 en todo México

Se supervisan tiendas, restaurantes y expendios para garantizar precios claros y promociones respetadas.

Por El Universal

Septiembre 13, 2026 09:28 p.m.
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Profeco inicia operativo Fiestas Patrias 2026 en todo México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, a través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) ubicadas en el país, implementará el Programa de Verificación y Vigilancia "Fiestas Patrias 2026", del 14 al 16 de septiembre.

      Acciones de la autoridad

      A través de un comunicado, explicó que durante el operativo se vigilará que proveedores y prestadores de servicios de diversos giros comerciales que oferten bienes, productos y servicios alusivos a las celebraciones patrias, ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

      Detalló que como parte de estas acciones de verificación, personal de la dependencia supervisará tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de conveniencia; abarroteras, misceláneas y cremerías; vinaterías y ultramarinos; expendios de cerveza, tiendas de disfraces, carnicerías y pollerías; restaurantes, cervecerías y bares; centros de espectáculos, salones de baile y discotecas; expendios de materias primas, panaderías, expendios de masa de maíz y nixtamal, tortillerías y estacionamientos públicos.

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      Detalles confirmados

      Precisó que también se vigilará que precios y tarifas estén exhibidos en montos totales a pagar, de manera clara y legible; que se respeten promociones y ofertas anunciadas y que la información o publicidad sea veraz.

      Adicionalmente, indicó que se supervisará que los instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores de tiempo que se usen en las transacciones comerciales, se encuentren ajustados y calibrados.

      La Profeco recordó que, en caso de requerirlo, las y los consumidores pueden presentar sus quejas, denuncias o solicitar asesoría a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como de las redes sociales de la dependencia.

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