David Monreal niega lista no grata contra activistas y periodistas

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David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, negó la existencia de una lista con personas "no gratas" para su gobierno, que supuestamente contenía datos personales de activistas y periodistas, y calificó dicha información como "política ficción".

Detalles confirmados sobre la lista filtrada

En una entrevista colectiva realizada este domingo, Monreal rechazó que el documento difundido en redes sociales haya sido emitido por su administración: "Es política ficción. No existe eso. Alguien tiene necesidad de reflector", afirmó el mandatario.

La polémica surgió tras la circulación de una fotografía que mostraba dos hojas con nombres y datos personales de varias activistas y dos periodistas, con el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas y la leyenda "Posibles conflictos sociales y políticos". Sin embargo, el documento tenía la fecha "septiembre de 2024", lo que genera dudas sobre su vigencia.

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Acciones de la autoridad y reacciones de la sociedad civil

El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, también aseguró que la lista es apócrifa y no fue elaborada por ninguna instancia estatal. Además, indicó que se analiza la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Por su parte, la activista Eugenia Hernández informó que interpuso una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para deslindar responsabilidades e investigar un posible involucramiento de autoridades. Hernández exigió que, si el gobierno no es responsable, presente una denuncia penal para identificar a los responsables, y advirtió sobre el riesgo de calumnias y la exposición indebida de datos personales.

La organización Artículo 19 emitió un pronunciamiento en el que condenó la elaboración y uso de la lista para perfilar a periodistas y defensores de derechos humanos. Exigió al gobierno estatal esclarecer el origen, finalidad y uso del documento, suspender cualquier tratamiento ilegal de datos personales y garantizar la rendición de cuentas y la libertad de expresión en Zacatecas.