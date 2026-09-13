Ataque a mercante iraní frente a isla Qeshm deja un muerto

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EL CAIRO (AP) — Un mercante iraní fue atacado la madrugada del domingo frente a la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, reportaron medios estatales iraníes, y se pospuso un plan de Teherán para informar a países vecinos sobre sus controvertidos esfuerzos para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho.

Ataque a mercante iraní en estrecho de Ormuz

El suceso, que según los reportes dejó un muerto y cuatro heridos, volvió a centrar la atención en el estrecho luego que las amenazas al transporte marítimo en la región se intensificaran la semana pasada cuando los rebeldes hutíes —respaldados por Irán— se apoderaron de una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo.

La agencia estatal de noticias IRNA citó al gobernador de Qeshm, quien culpó a un "enemigo terrorista" por el ataque del domingo. El ejército de Estados Unidos, que anteriormente ha atacado buques con bandera iraní al tiempo que mantiene un bloqueo de puertos iraníes y enfrenta una nueva amenaza de misiles balísticos iraníes lanzados contra sus buques de guerra, no hizo comentarios en un primer momento.

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La isla de Qeshm, ubicada a unos 22 kilómetros (14 millas) de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, es clave para que Irán afirme su control sobre el tráfico a través del estrecho.

Horas antes del ataque, el gobierno de Irán se mantuvo desafiante.

"No se puede intimidar a nuestro pueblo hasta someterlo. Irán no se rendirá", dijo el presidente, Masoud Pezeshkian, en una publicación en redes sociales.

El presidente estadounidense Donald Trump discrepó, diciendo el domingo que Irán "quiere llegar a un acuerdo con tantas ganas" que "están llamando constantemente". Trump habló en su campo de golf en Doonbeg, Irlanda, donde asistía a un torneo.

Más tarde, cuando un reportero le preguntó si Estados Unidos atacó el mercante iraní la madrugada del domingo en el estrecho de Ormuz, Trump dijo: "No quiero decirlo". Luego abordó el Air Force One para regresar a Washington.

Posposición de reunión regional sobre estrecho de Ormuz

Posponen reunión de Irán y países de la región sobre el estrecho

Irán había informado que ministros de Relaciones Exteriores de países de la región se reunirían el lunes en Omán para hablar sobre los esfuerzos de Irán y Omán, al otro lado del estrecho, para gestionar el transporte marítimo en él. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, escribió en X a última hora del domingo que la reunión se había pospuesto "en interés del consenso".

"Seguimos comprometidos a fomentar el diálogo que apoye la estabilidad y una cooperación duradera en nuestra región", dijo Albusaidi.

El tráfico mercante sigue siendo bajo en el estrecho de Ormuz cuando continúan los ataques contra lo que se consideraba una vía navegable internacional antes que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero.

Por separado, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó el domingo que una embarcación había recibido el impacto de un proyectil cuando transitaba por el estrecho, aunque no estaba claro si esto se refería al ataque que Irán había reportado frente a Qeshm. El organismo agregó que se había declarado un incendio grave y que las autoridades locales estaban evacuando a las personas a bordo.

Estados Unidos ha afirmado que está saliendo suficiente petróleo al tiempo que su ejército ayuda a guiar a los barcos junto a la costa de Omán, con el riesgo de ser impactados.

Antes que se pospusiera la reunión en Omán, sólo Irak había confirmado públicamente planes para asistir. Baréin ya había anunciado que no asistiría, citando la falta de relaciones diplomáticas con Teherán.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha expresado interés en que los barcos paguen tarifas por pasar. También ha señalado que el tráfico hacia el golfo Pérsico pasará por aguas iraníes, y la ruta de salida pasará en parte por aguas iraníes y en parte por las de Omán.

Había un cierto optimismo en la región sobre la reunión prevista, con la esperanza de que las naciones del golfo Pérsico pudieran usarla para afirmar una respuesta colectiva a una guerra en cuyo inicio no tuvieron ninguna participación. Durante meses, han enfrentado ataques iraníes que Teherán ha afirmado que apuntan a activos militares estadounidenses en sus territorios.

El domingo, el presidente de Irán dijo que había tenido una "buena conversación" durante el fin de semana con un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos al margen de una cumbre global de las principales naciones en desarrollo.

Irán ha disparado miles de misiles y drones contra el país del golfo, un estrecho aliado de Estados Unidos.

Pezeshkian dijo que se reunió con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed, cuando asistía a la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

"Hablamos sobre los asuntos de interés para que sea posible dejar el pasado atrás, mirar hacia el futuro y cómo podemos construir el futuro juntos", detalló Pezeshkian. Sus comentarios fueron transmitidos en vivo por la televisión estatal iraní.