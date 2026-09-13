Alexander Zverev gana el Abierto de Estados Unidos

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NUEVA YORK (AP) — Alexander Zverev quizás estaba tan enfocado en su juego que no se dio cuenta de inmediato que había conquistado el título del Abierto de Estados Unidos.

Retrocedió tras la línea de fondo del estadio Arthur Ashe como si se preparara para devolver. Apenas unos instantes después pudo comprender que había ganado la final, esbozó una sonrisa y alzó los brazos para celebrar.

Zverev conquistó su segunda corona de Grand Slam y mantuvo la sequía de títulos de los hombres estadounidenses — vigente desde 2003— en los torneos más prestigiosos del tenis al derrotar el domingo 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 a Ben Shelton.

Sin dejarse intimidar por un público ávido de ser testigo de la coronación de uno de los suyos en un Slam, Zverev derrochó frialdad al marcar los tiempos de la final con autoridad, evitando riesgos innecesarios.

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"Sé que hoy el 99,9% de la gente quería que ganara Ben, así que lo siento mucho antes que nada", dijo Zverev en la ceremonia de premiación. Pero, en segundo lugar, fue un ambiente increíble para jugar. Aunque sé que el público estaba en mi contra, siempre fue increíblemente justo".

Zverev aprovechó el inicio titubeante de un Shelton que disputó su primera final de un grande, tramitó un desempate en el segundo set casi impecable con el saque y luego abortó el amago de remontada de su rival zurdo.

El alemán de 29 años logró por fin consagrarse en las grandes citas al coronarse en la arcilla de Roland Garros en junio, y dio continuidad a esa conquista sumando el título de Nueva York, el cual se le había escapado amargamente en 2020.

Shelton buscaba convertirse en el primer estadounidense en atrapar un título de Grand Slam desde que Andy Roddick lo hiciera en Flushing Meadows en 2003, así como en el primer hombre negro en lograrlo desde Arthur Ashe en 1968.

A sus 23 años, Shelton debería tener más oportunidades por pelear títulos en los Slams, pero sus compatriotas quería tener un campeón masculino ahora mismo.

"Estoy entusiasmado con el progreso que siento he logrado, pero la verdad que sí, esto duele muchísimo", dijo Shelton.

El argentino Juan Martín del Potro se mantiene como el último jugador no europeo en ganar un Slam, el US Open de 2009.

Tras su coronación en París, Zverev se convirtió en el primer jugador en conquistar sus dos primeros majors en el mismo año desde Jannik Sinner en 2024.

En 2020, el alemán confiaba obtener su primer título de un major en el US Open, pero dejó escapar una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem, convirtiéndose en el primer hombre en hacerlo en una final del torneo desde 1949.

Esos fantasmas han quedado atrás.

Zverev también alcanzó la final de Wimbledon, donde perdió ante Sinner, y cerró este año con marca de 25-2 en los Slams.

"Creo que Dios ha visto lo duro que trabajamos, cuánto sufrimos y cuánto dolor atravesamos", manifestó Zverev. "Creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores".

Sinner no pudo competir en Flushing Meadows por una lesión en la rodilla derecha, algo que le permitió a Zverev ser el máximo preclasificado del torneo.

Un reproche al sensacional año de Zverev está en el hecho que el mismo se labró contra rivales de menor calado: la victoria ante Shelton fue apenas la segunda en 2026 contra un Top 10 del ranking.

Zverev se embolsó 5,5 millones de dólares, igualando el premio obtenido el sábado por la campeona femenina Elena Rybakina como el más jugoso en la historia de los Slams.

En la final, Zverev maniató la potencia de Shelton, quien había dado el zarpazo en los cuartos de final al tumbar al campeón defensor Carlos Alcaraz, en un duelo que acabó a las 3:33 de la madrugada para el final más tardío en la historia del US Open.

Octavo cabeza de serie, Shelton quedó 0-6 en su duelo directo contra Zverev, con apenas dos sets ganados.

Los espectadores, entre ellos los actores Brad Pitt y Pierce Brosnan, se pusieron de pie y gritaron cuando Shelton salió del túnel antes del partido. Pero su arranque fue apagado, entregando el primer juego con una doble falta. Su otra doble del primer set también fue en una situación de quiebre.

Shelton optó por arriesgar más para tratar de agitar el rumbo del partido en el segundo parcial. Defender su saque resultó ser un martirio pero logró llevar la manga a un desempate. Zverev, quien exaspera con el tiempo que se toma para ejecutar su saque, lo dominó a su antojo tras abrir una ventaja 5-0.

Un titubeo de Zverev, errático con el marcador 5-6 en el tercer set, presentó a Shelton la oportunidad de adjudicarse la manga e ilusionarse con una remontada.

Pero Zverev no dio atisbo a esa posibilidad. Quebró el saque de Shelton de inmediato y ganó 12 de los últimos 14 puntos para certificar la victoria.

"Tiene el mejor saque del tenis", dijo Shelton. "Combinas eso con la clase de tenista que es, lo completo que es y lo mucho que ha mejorado en la red".

"Empecé a encontrar el truco en el tercer set. Estaba fastiado y estaba algo cansado al final del partido. Pero es alguien que te plantea muchas situaciones distintas en la pista".

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