Andrea, ilusionada por su boda
Celebra su amor con José Pablo Acosta
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Después de tres años y diez meses de feliz noviazgo y de haberse comprometido en matrimonio el 10 de noviembre de 2025 en Zurich, Suiza., Andrea Barboza Medina y José Pablo Acosta Delgado se convertirán esposos el 19 de noviembre próximo.
A fin de darle la bienvenida a la prometida de su hijo y a la nueva integrante de su familia, Rosa Emilia Delgado Arnaldo ofreció un festejo para el que eligió detalles especiales con los que sorprendió a su futura nuera.
Desde luego que Ana Luisa Medina Calzada estuvo ahí a compartir con su hija Andrea su felicidad.
La familia y amigas de la novia disfrutaron también de esta mañana que resultó plena de emociones y alegría.
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Andrea y José Pablo se jurarán amor eterno en la Parroquia de San Agustín del Pedregal.
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