Amargo debut del ADSL femenil

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Atlético de San Luis Femenil inició su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil con una derrota por marcador de 4-1 frente a Toluca, en un encuentro disputado la mañana de este lunes en el Estadio Libertad Financiera, luego de ser reprogramado debido a las condiciones climatológicas.

El conjunto potosino tuvo un arranque prometedor al tomar la ventaja apenas al minuto 4. Michelle Gutiérrez recibió una falta dentro del área y la silbante señaló la pena máxima, misma que fue convertida por Enyerliannys Higuera, quien definió con seguridad desde los once pasos para colocar el 1-0.

Tras la anotación, las dirigidas por Atlético de San Luis mantuvieron el impulso ofensivo y generaron varias aproximaciones sobre la portería rival; sin embargo, no lograron ampliar la diferencia. Toluca también respondió con algunas llegadas, aunque la defensa local se mostró sólida para conservar la ventaja mínima al término de la primera mitad.

En el complemento, las Diablas Rojas reaccionaron y encontraron el empate al minuto 59 gracias a un remate de cabeza de Amandine Henry. Apenas tres minutos después, Faustine Robert aprovechó un penal para darle la vuelta al marcador y poner el 2-1 en favor de la escuadra mexiquense.

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Cuando parecía que la expulsión de Eugenie Le Sommer al minuto 73 abriría la puerta para la reacción potosina, Toluca aprovechó los espacios y aumentó su ventaja. Al 77´, Eva Jakobsson definió un mano a mano para marcar el tercer tanto visitante, mientras que en tiempo agregado, al minuto 91, Kayla Fernández sentenció el encuentro con un disparo de larga distancia para decretar el definitivo 4-1.

Con este resultado, Atlético de San Luis Femenil arranca el certamen sin unidades y ahora buscará recuperarse en la segunda jornada del Apertura 2026, cuando reciba a Tijuana el próximo 9 de agosto en el Estadio Alfonso Lastras.