América anuncia un "desconocido" refuerzo para el Clausura 2026

La afición del América expresa su descontento ante la falta de refuerzos de renombre

Por El Universal

Enero 07, 2026 05:30 p.m.
A
América anuncia un desconocido refuerzo para el Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- América anunció un nuevo refuerzo rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero el enojo de la afición no cesa. Esta vez, el fichaje se trata de un elemento "desconocido".

Las Águilas, después de confirmar el regreso del joven portero Fernando Tapia, dieron a conocer también la incorporación de Aaron Mejía, defensor proveniente de los Xolos de Tijuana.

El lateral derecho de 24 años, surgido de los Dorados de Sinaloa, llega al cuadro azulcrema para sumarse al mencionado arquero y al mediocampista brasileño, Rodrigo Dourado como los refuerzos para el próximo certamen.

Mejía disputó apenas seis partidos, dos como titular, en el pasado Apertura 2025 de la Liga MX. Durante la temporada 2024-25 sus números fueron mejores, aunque no ha encontrado la regularidad esperada.

Debutó en la Liga de Expansión en 2020 con los Dorados y desde entonces ha buscado consolidarse en el futbol mexicano. Sus números no ilusionan a la afición azulcrema, que de inmediato manifestó en redes su molestia ante la falta de refuerzos.

Las Águilas del América se presentan este viernes (21:00 horas) en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ante los Xolos de Tijuana de Sebastián Abreu, en el estadio Caliente.

