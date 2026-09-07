logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América fracasa en Leagues Cup

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
América fracasa en Leagues Cup
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- Por si haber perdido la oportunidad de pelear por el título no fue suficiente, el América hizo más grande su fracaso en la Leagues Cup 2026 al no subirse ni siquiera al podio.

      Las Águilas lo intentaron y fueron mejores que el León, pero les faltó contundencia para concretar las acciones que generaron y perdieron (1-0) el partido por el tercer lugar. Duro revés para el proyecto de Guillermo Almada.

      Para los Panzas Verdes, la motivación por ganar el encuentro era más grande, porque tenían que hacerlo para obtener un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

      Y lo consiguieron. La Fiera estará en el certamen internacional, gracias a Díber Cambindo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La primera mitad no fue la esperada, ya que prácticamente no hubo acciones de peligro en alguna de las porterías.

      La Fiera y las Águilas salieron a la parte complementaria con mayor intención de ganar.

      Con la habilidad que lo caracteriza, Brian Rodríguez buscó ser incisivo, pero sus intentos no fueron suficientes.

      Cuando el León se propuso ser peligroso, lo consiguió, y en el momento más oportuno.

      En un tiro libre estupendamente cobrado por Daniel Arcila, el conjunto de Javier Gandolfi encontró la anotación.

      Cambindo le ganó la marca a Henry Martín y aprovechó una pésima salida de Fernando Tapia para romper el cero.

      El goleador colombiano se convirtió en el villano del América. Le quitó el invicto, en tiempo reglamentario, a Almada y le arrebató la oportunidad de subirse al podio. Las Águilas se tienen que concentrar en el torneo local.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      León vence al América y asegura boleto a Copa Campeones
      León vence al América y asegura boleto a Copa Campeones

      León vence al América y asegura boleto a Copa Campeones

      SLP

      El Universal

      América perdió el partido por el tercer lugar y no logró subir al podio en la Leagues Cup 2026.

      Cruz Azul vence a Santos Laguna con gol agónico de Paradela
      Cruz Azul vence a Santos Laguna con gol agónico de Paradela

      Cruz Azul vence a Santos Laguna con gol agónico de Paradela

      SLP

      El Universal

      El técnico Joel Huiqui realizó cambios clave que mejoraron el ataque de Cruz Azul en el segundo tiempo.

      Carlos Alcaraz avanza a cuartos en US Open tras vencer a Tommy Paul
      Carlos Alcaraz avanza a cuartos en US Open tras vencer a Tommy Paul

      Carlos Alcaraz avanza a cuartos en US Open tras vencer a Tommy Paul

      SLP

      AP

      Estados Unidos tiene la mayor cantidad de jugadores en octavos desde 2002 en Flushing Meadows.

      Miguel Herrera responde a apodos virales en redes sociales
      Miguel Herrera responde a apodos virales en redes sociales

      Miguel Herrera responde a apodos virales en redes sociales

      SLP

      El Universal

      El 'Piojo' mostró una postura relajada frente a las burlas en internet.