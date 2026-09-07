América fracasa en Leagues Cup

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México.- Por si haber perdido la oportunidad de pelear por el título no fue suficiente, el América hizo más grande su fracaso en la Leagues Cup 2026 al no subirse ni siquiera al podio.

Las Águilas lo intentaron y fueron mejores que el León, pero les faltó contundencia para concretar las acciones que generaron y perdieron (1-0) el partido por el tercer lugar. Duro revés para el proyecto de Guillermo Almada.

Para los Panzas Verdes, la motivación por ganar el encuentro era más grande, porque tenían que hacerlo para obtener un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Y lo consiguieron. La Fiera estará en el certamen internacional, gracias a Díber Cambindo.

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La primera mitad no fue la esperada, ya que prácticamente no hubo acciones de peligro en alguna de las porterías.

La Fiera y las Águilas salieron a la parte complementaria con mayor intención de ganar.

Con la habilidad que lo caracteriza, Brian Rodríguez buscó ser incisivo, pero sus intentos no fueron suficientes.

Cuando el León se propuso ser peligroso, lo consiguió, y en el momento más oportuno.

En un tiro libre estupendamente cobrado por Daniel Arcila, el conjunto de Javier Gandolfi encontró la anotación.

Cambindo le ganó la marca a Henry Martín y aprovechó una pésima salida de Fernando Tapia para romper el cero.

El goleador colombiano se convirtió en el villano del América. Le quitó el invicto, en tiempo reglamentario, a Almada y le arrebató la oportunidad de subirse al podio. Las Águilas se tienen que concentrar en el torneo local.