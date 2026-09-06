Aficionados denuncian lesiones tras uso de humo en el Lastras

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La polémica alrededor del partido entre Atlético de San Luis y Chivas no terminó con la goleada de 3-0 a favor del conjunto tapatío. Tras el encuentro, aficionados denunciaron haber resultado afectados por el humo utilizado durante el protocolo de entrada de los equipos en el Estadio Libertad Financiera, mejor conocido como Lastras.

A través de las redes sociales de Pulso, varias personas señalaron haber resultado afectadas durante el incidente y compartieron sus experiencias sobre lo ocurrido en las tribunas.

Una de las asistentes que estuvo en la zona aseguró que sufrió lesiones en las piernas y señaló que otras personas también resultaron afectadas.

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"Yo tengo quemadas en las piernas y hubo gente a la que le quemaron la cabeza y la ropa", relató la aficionada.

De acuerdo con su testimonio, el humo habría alcanzado a aficionados de aproximadamente tres filas, por lo que estimó que más de 40 personas resultaron afectadas.

La aficionada también cuestionó la respuesta que recibieron por parte del personal del Atlético de San Luis después del incidente. Aseguró que únicamente se tomaron los datos de la madre del menor que resultó afectado y de una joven cuyo cabello también habría sido alcanzado.

"A los demás literalmente nos ignoraron", afirmó.

Según su relato, cuando los aficionados reclamaron por lo ocurrido, personal del club respondió que el incidente no correspondía a ellos y que posteriormente acudirían a atenderlos.

En imágenes captadas durante el incidente se observa a elementos de Protección Civil y personal de seguridad privada acercándose a la zona para brindar apoyo.

Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre el número de personas afectadas ni un reporte público del Atlético de San Luis respecto a los señalamientos de los aficionados.

El incidente ocurrió antes del encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, en el que Chivas se impuso 3-0 al conjunto potosino.