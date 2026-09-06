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Cae presunto feminicida de Tatiana; la habría matado en un local de la 57

Investigaciones y análisis de videos permitieron identificar y detener al probable responsable del feminicidio.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 10:59 a.m.
A
Juan "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de Tatiana

Juan "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de Tatiana

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan "N", por su presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por el deceso de Tatiana "N".

      La joven, de 32 años y de origen colombiano, fue reportada como no localizada por sus familiares el lunes 31 de agosto, luego de que dejaran de tener comunicación con ella desde el 25 de agosto. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y el 1 de septiembre se emitió una ficha de búsqueda.

      Agentes ministeriales y elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron acciones para localizarla y el martes 1 de septiembre encontraron su cuerpo sin vida en una comunidad del municipio de Villa de Reyes.

      A partir de estos hechos, la Fiscalía amplió las investigaciones y realizó trabajo de campo. Tras recuperar y analizar videograbaciones de lugares cercanos a donde la víctima había sido vista por última vez, la Policía de Investigación estableció la identidad del probable responsable y solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

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      De acuerdo con las investigaciones, Tatiana "N" habría sido privada de la vida el 28 de agosto al interior de un establecimiento ubicado sobre la carretera 57, en la capital potosina. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado del lugar de los hechos a bordo de un vehículo.

      El imputado será puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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