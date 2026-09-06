Nuevo ataque a estatales en Valles; 2 heridos

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CIUDAD VALLES.- Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron atacados a balazos en el Libramiento Poniente; un oficial y un civil resultaron heridos. Los agresores lograron escapar y posteriormente abandonaron el vehículo en el que se desplazaban.

El ataque armado ocurrió la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 2+500 del Libramiento Poniente, frente a las instalaciones de la empresa Bimbo.

Fuentes oficiales informaron que los policías circulaban a bordo de una patrulla por esa zona, cuando civiles armados que viajaban en una camioneta SUV Hyundai les dispararon. Los agentes repelieron la agresión y los atacantes emprendieron la huida.

En el lugar resultó herido un policía, mientras que los proyectiles también alcanzaron a un civil que se encontraba en el estacionamiento de la empresa mencionada. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica y se reportan fuera de peligro.

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Durante el ataque también resultó dañada una camioneta SUV gris. Su conductora continuó su trayecto hasta las inmediaciones del ejido Tampaya y, aunque resultó ilesa, tuvo que ser auxiliada por socorristas debido a que sufrió una crisis nerviosa.

Los atacantes salieron del Libramiento Poniente y tomaron la avenida Fray Andrés de Olmos con dirección a la colonia Hidalgo, y arrojaron ponchallantas, pues eran perseguidos por elementos policiacos.

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Vecinos de ese sector señalaron haber escuchado numerosas detonaciones de arma de fuego durante la persecución.

Finalmente, los agresores abandonaron la camioneta sobre la calle Penal y continuaron su huida a pie. Las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para tratar de localizarlos, aunque hasta el momento no hay reporte de detenidos.