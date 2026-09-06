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Alcaldes del Verde candidatean a sus esposas

Regidora de Villa de Arriaga señala que el alcalde promueve a su pareja

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Alcaldes del Verde candidatean a sus esposas
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      Alcaldes del Partido Verde (PVEM) estarían perfilando a sus esposas para buscar las presidencias municipales y mantener sus proyectos políticos en los ayuntamientos, una posibilidad que podría repetirse en distintos municipios antes de que las restricciones antinepotismo entren en vigor en 2030, señaló la regidora de Villa de Arriaga, María Humara Maza.

      Villa de Arriaga sería uno de esos casos. Maza mencionó que recientemente se dio a conocer que Marcela Contreras Quintanilla, esposa del actual alcalde Salvador López Amaro, buscaría sucederlo.

      La regidora de Movimiento Ciudadano afirmó que Contreras Quintanilla ya realiza actividades de campaña y señaló que, presuntamente, utiliza despensas y programas propios del municipio para promoverse.

      Humara Maza sostuvo que este escenario no se limitaría a Villa de Arriaga y planteó que podría presentarse en otros municipios gobernados por alcaldes del Verde que ya tuvieron una gestión. Explicó que, mientras la prohibición para que familiares sucedan a funcionarios en determinados cargos comenzará a aplicarse hasta 2030, este tipo de candidaturas todavía puede avanzar.

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      "Creo que es el caso que vamos a ver en muchos de los municipios en donde los presidentes municipales, sobre todo del Verde, ya se reeligieron y ahora pretenden que sus esposas sean las que siguen aprovechando", comentó la regidora.

      En contraste, la regidora aseguró que Morena no tiene actualmente un perfil realizando actos anticipados de campaña en Villa de Arriaga debido a sus conflictos internos. Dijo que el partido está fracturado y que algunos servidores de la nación que tenían aspiraciones ya renunciaron. Por el PT, identificó a María Gabriela Ruiz Márquez, quien regresó al municipio después de trabajar en el Poder Judicial y quedar fuera del proceso de elección de personas juzgadoras.

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