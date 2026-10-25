América recibe a Tuzos de Pachuca
Las Águilas buscarán reafirman su condición de líder en la jornada 14
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México.- El América buscará reafirmar su condición de líder del Apertura 2026 cuando reciba al Pachuca en la Jornada 14 de la Liga MX. Las Águilas llegan en un buen momento después de golear al Atlas, mientras que los Tuzos necesitan recuperarse de su derrota ante Cruz Azul para mejorar su posición en la clasificación.
El encuentro se disputará este domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte, en un partido que también tendrá un momento especial para la afición azulcrema: el homenaje a Guillermo "Memo" Ochoa, quien volverá a la casa del América después de anunciar su retiro del futbol profesional.
¿Cómo llegan América y Pachuca a la Jornada 14?
El América llega después de imponerse 5-2 al Atlas en la Jornada 13, un resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la parte más alta de la clasificación. El equipo azulcrema buscará aprovechar su condición de local para prolongar su buen paso y acercarse a su objetivo de cerrar la fase regular como líder.
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Por su parte, Pachuca viene de perder 2-1 frente a Cruz Azul. Los Tuzos no pudieron aprovechar su localía y ahora tendrán una visita complicada ante uno de los equipos más fuertes del torneo. El panorama es distinto para ambos clubes: mientras el América intentará consolidar su posición, Pachuca necesita sumar para salir de la parte baja de la tabla y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla.
El partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 se disputará este domingo 25 de octubre a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.
Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión a través de Canal 5 y TUDN, así como por streaming en ViX.
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