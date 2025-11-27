André Jardine confía en la determinación de las Águilas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- América está contra las cuerdas. André Jardine y sus Águilas jugaron más a no perder que a ganar y lo pagaron en la Ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025.

Más allá del tema arbitral que perjudicó al América, la propuesta de los azulcrema debe ser diferente para buscar remontar y conseguir su boleto a la ronda de Semifinales, donde siempre han estado desde el arribo del técnico brasileño.

"Hay otro partido en nuestra casa, este equipo tiene mucha confianza en lo que puede hacer, hay un rival importante, son para estos momentos de los que estamos hechos. Nuestra gente debe de estar con nosotros; vamos a ver una América con hambre, ímpetu, vamos a insistir. Se verá la determinación de este equipo", declaró Jardine.

Desde que el brasileño llegó al Nido, las Águilas del América han estado en cuatro finales del futbol mexicano. Nunca han sido eliminados y buscarán el sábado que esta vez no sea la excepción

¿Qué necesita el América para avanzar?

América debe apelar a esas hazañas que lo caracterizan históricamente. La posición de la tabla puede beneficiar, pero llegan con un déficit de dos goles en contra.

Empatar o perder el sábado en el estadio Ciudad de los Deportes significará la eliminación azulcrema en Cuartos de Final.

Ganar por un gol tampoco le será suficiente. Los de Coapa deben ganar por dos o más goles para poder avanzar a la antesala de la Gran Final de la Liga MX.