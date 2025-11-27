logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

“LA GRANJA” CAUTIVA A LOS NIÑOS EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Lucía y Lorenzo Rodríguez Pérez festejaron su cumpleaños en una estupenda celebración con sus primos y amigos.

Para esta ocasión especial, eligieron como temática “La Granja”, por lo que los detalles y elementos fueron alusivos y cautivaron a los invitados.

Mauro Rodríguez y Fernanda Pérez organizaron el divertido festejo para sus hijos.

En un encuentro de intensa alegría, los pequeños corrieron, saltaron, jugaron, participaron en concursos y recibieron atractivos premios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ahí, expresaron a Lucía y Lorenzo su afecto y disfrutaron con él de una tarde intensa, de agradables sorpresas y gran alegría.

¡Cómo se divirtieron!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!
LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

SLP

Maru Bustos

“LA GRANJA” CAUTIVA A LOS NIÑOS EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

EXPRESIONES Y ESTILOS
EXPRESIONES Y ESTILOS

EXPRESIONES Y ESTILOS

SLP

Maru Bustos

2DA. MUESTRA DE ARTESPLÁSTICAS EN EL CDP

Fátima Bosch en el ojo del huracán: ¿Destitución en Miss Universo?
Fátima Bosch en el ojo del huracán: ¿Destitución en Miss Universo?

Fátima Bosch en el ojo del huracán: ¿Destitución en Miss Universo?

SLP

El Universal

Las posibles razones detrás de la destitución de la corona en Miss Universo y los antecedentes de casos similares.

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA SUS 70 AÑOS DE VIDA