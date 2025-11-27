LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Lucía y Lorenzo Rodríguez Pérez festejaron su cumpleaños en una estupenda celebración con sus primos y amigos.

Para esta ocasión especial, eligieron como temática “La Granja”, por lo que los detalles y elementos fueron alusivos y cautivaron a los invitados.

Mauro Rodríguez y Fernanda Pérez organizaron el divertido festejo para sus hijos.

En un encuentro de intensa alegría, los pequeños corrieron, saltaron, jugaron, participaron en concursos y recibieron atractivos premios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí, expresaron a Lucía y Lorenzo su afecto y disfrutaron con él de una tarde intensa, de agradables sorpresas y gran alegría.

¡Cómo se divirtieron!