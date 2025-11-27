Sigue el carruselSillas vacías

De nueva cuenta, esta administración estatal entró en una de sus rachas de depuración y cambios en el gabinete. Inició con la purga en la Dirección de Gobernación, que no respetó ni siquiera las ligas familiares.

Los cambios alcanzarían la Dirección del Registro Civil, que se avizora como el segundo relevo.

Este carrusel de posiciones tendría un poco de todo, desde hartazgo y decepción con los resultados, control de daños previo a que se descubriesen anomalías y preparación de cara a la temporada electoral que se avecina en el 2026.

No obstante, en las filas del gabinete se respira resignación, pues no son pocos a los que les ha llegado el mensaje de que sólo esperen el aguinaldo y suerte el año entrante con un nuevo empleo.

El empleo seguirá siendo una asignatura pendiente para la economía en la entidad. El impacto de la dura política arancelaria impuesta por el gobierno de Donald Trump generó este año una ola de temor en las empresas de todo el mundo, especialmente las de la industria automotriz, pilar de la economía en San Luis.

Esto causó una retracción de las inversiones que pasó de momentánea, en previsión de un eventual cambio de opinión en la Casa Blanca, a más duradera. Y con ella, la baja en la generación del empleo.

En 2026, el panorama es incierto, y en un ambiente turbulento, como el preelectoral, no parece haber margen para esperar una mejoría.

La guerra de las sillas vacías tiene su segunda batalla hoy en el Congreso. Ayer, para sorpresa de nadie, los diputados locales no asistieron al Centro Bicentenario al que fueron invitados por el rector Alejandro Zermeño Guerra para dialogar sobre el presupuesto.

Hoy, es totalmente esperable que el directivo universitario juegue a lo mismo. Pegó primero y no tiene la necesidad de responder de otra forma al plantón más que haciendo lo mismo.

El balón va a estar del lado del Congreso. A ver si no doblan la apuesta.

Hablando de la UASLP, quienes deben estar sintiendo la presión son los integrantes del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho. Mañana deben entregar, de nuevo, la terna de propuestas para la dirección de la facultad. Tanto si repiten a los integrantes de la primera como si cambian algún elemento, deben de fundamentar con suficiencia las postulaciones.

El asunto está previsto que se resuelva el viernes, pero en caso negativo, la decisión se pasará a enero, algo que no está en los deseos de la Rectoría.

En el campus, de plano, algunos catedráticos ya están finalizando sus labores a fin de darles salida a los alumnos. Ya en casa, esperan, será difícil que se incorporen eventuales protestas.

