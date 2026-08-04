Ángela Muñoz tiene participación JCC

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La Selección Mexicana Femenil de Voleibol comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse con autoridad en tres sets a Trinidad y Tobago durante su primer compromiso del certamen.

El conjunto nacional dominó el encuentro de principio a fin y se llevó la victoria con parciales de 25-10, 25-14 y 25-12, confirmando un sólido debut en la competencia celebrada este primer domingo de agosto.

En el triunfo mexicano destacó la participación de la voleibolista potosina Ángela Paulett Muñoz Delgadillo, quien vio acción con el representativo nacional y aportó minutos importantes en el contundente triunfo sobre el conjunto trinitario.

Con este resultado, México suma su primera victoria del torneo y da un paso firme en busca de avanzar a las siguientes instancias de la competencia regional.

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La actividad para el equipo mexicano continuará este martes 4 de agosto se medirá a Colombia. Encuentros están programados para las 16:00 horas.