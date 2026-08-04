logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Ángela Muñoz tiene participación JCC

Por Romario Ventura

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
A
Ángela Muñoz tiene participación JCC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Selección Mexicana Femenil de Voleibol comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse con autoridad en tres sets a Trinidad y Tobago durante su primer compromiso del certamen.

      El conjunto nacional dominó el encuentro de principio a fin y se llevó la victoria con parciales de 25-10, 25-14 y 25-12, confirmando un sólido debut en la competencia celebrada este primer domingo de agosto.

      En el triunfo mexicano destacó la participación de la voleibolista potosina Ángela Paulett Muñoz Delgadillo, quien vio acción con el representativo nacional y aportó minutos importantes en el contundente triunfo sobre el conjunto trinitario.

      Con este resultado, México suma su primera victoria del torneo y da un paso firme en busca de avanzar a las siguientes instancias de la competencia regional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La actividad para el equipo mexicano continuará este martes 4 de agosto se medirá a Colombia. Encuentros están programados para las 16:00 horas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FMF presume récords históricos tras Mundial 2026
      FMF presume récords históricos tras Mundial 2026

      FMF presume récords históricos tras Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      El Tri cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y logró su primera victoria en eliminación directa en 40 años.

      Liga MX Femenil: América domina a Santos Laguna en Apertura
      Liga MX Femenil: América domina a Santos Laguna en Apertura

      Liga MX Femenil: América domina a Santos Laguna en Apertura

      SLP

      EFE

      El equipo dirigido por Ángel Villacampa mostró dominio y contundencia desde el inicio del partido.

      México enfrentará a Panamá en semifinales de fútbol
      México enfrentará a Panamá en semifinales de fútbol

      México enfrentará a Panamá en semifinales de fútbol

      SLP

      El Universal

      La Selección Mexicana Sub 23 remontó un autogol inicial para ganar 4-1 a Guatemala en Santo Domingo.

      Memo Ochoa comparte momentos familiares y cariño en Colombia
      Memo Ochoa comparte momentos familiares y cariño en Colombia

      Memo Ochoa comparte momentos familiares y cariño en Colombia

      SLP

      El Universal

      El ex portero mexicano compartió en redes sociales su experiencia familiar y el cariño recibido en Colombia.