Anotó caboverdiano el mejor gol del Mundial

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CORAL GABLES, Florida.- Cabo Verde hizo más historia en el Mundial cuando Sidny Lopes Cabral ganó el voto del público al mejor gol del torneo el lunes.

El disparo con efecto de Lopes Cabral, que se incrustó en el ángulo superior más alejado de la portería de Argentina, fue un momento destacado en el Mundial, donde el poco conocido seleccionado africano tuvo un debut estelar.

Su gol igualó 2-2 el marcador frente al campeón defensor Argentina en el tiempo extra de su emocionante partido de dieciseisavos de final en Miami Gardens. Cabo Verde acabaría perdiendo 3-2.

El gol de Lopes Cabral fue elegido el mejor de los 308 goles anotados en el torneo, por delante del sutil globo de Eldor Shomurodov para Uzbekistán contra Congo y del potente disparo ascendente con el que el haitiano Wilson Isidor marcó contra Marruecos.

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La FIFA elaboró una abreviada lista de 12 goles para la votación del público, que cerró el lunes.

La celebración de Lopes Cabral también pasó a la historia del Mundial, al zafarse de los compañeros que intentaban sujetarlo antes de trepar a la tribuna para abrazar a su novia y buscar a su madre.

"Antes del partido, le había dicho a mi mamá y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas. Cuando llegué, vi a mi mamá llorando. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba justo ahí. Todos estaban ocupados atendiéndola porque se había desmayado cuando marqué", señaló Lopes Cabral.

Cabo Verde puso en aprietas a ambos finalistas del Mundial en sus cuatro partidos, después de que una actuación sobresaliente del arquero Vozinha hizo que su equipo debutara con un empate 0-0 que sorprendió al eventual campeón España.