Antonelli gana el GP de Italia

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó el caluroso Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Monza.

Antonelli, de 20 años, que había salido decimonoveno, logró su séptima victoria en la Fórmula Uno, la séptima del año, al ganar en el templo de la velocidad, donde protagonizo la gran remontada, por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó en tercera posición una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoctavo, una prueba en la que Antonelli se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de su país desde que lo hiciese por última vez, en 1966, Ludovico Scarfiotti.

El inglés Lando Norris (McLaren) acabó cuarto, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, una carrera que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) concluyó sexto,

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El francés Pierre Gasly (Alpine), que había salido desde la ´pole´, fue séptimo, un puesto por delante del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB).

También entró en los puntos, al acabar décimo, el japonés Yuki Tsunoda.

Tras su espectacular triunfo de este domingo, Antonelli llegará líder destacado al Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en el Madring, el circuito semi-urbano de Madrid. El joven boloñés encabeza ahora la general con 267 puntos, 66 más que Russell y con 76 de ventaja sobre Hamilton.