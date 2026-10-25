Antonelli sale desde la ´pole´

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas): donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán decimotercero y decimoséptimo. respectivamente.

Antonelli, de 20 años, firmó la séptima ´pole´ en la F1 -todas esta temporada- al dominar la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 35 milésimas, 179 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull); y con 215 sobre el compañero de éste, el francés Isack Hadjar, que, al igual que los anteriores, marcó su vuelta rápida con el neumático blando. Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc -a 232 milésimas- y el séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton -a 276- arrancarán cuarto y quinto, respectivamente; en una carrera que el otro Mercedes, el del también inglés George Russell, afrontará desde la sexta plaza.

Desde la cuarta fila saldrán los McLaren del australiano Oscar Piastri, séptimo en la calificación, y el inglés Lando Norris, último campeón del mundo, que partirá octavo.

Antonelli, que lidera el Mundial con 340 puntos, 102 más que Russell y con 111sobre Hamilton, será matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no pasa del noveno puesto; y Sir Lewis no mejora un quinto en el COTA.

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El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno gracias a las penalizaciones del argentino Franco Colapinto (Alpine) -decimocuarto en la ´cuali´, pero sancionado con diez puestos- y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) -decimotercero, aunque con veinte plazas de penalización-, que lo harán desde el fondo de la parrilla.