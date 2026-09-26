Fiscalía investiga la muerte de estudiante

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Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), iniciaron respectivas investigaciones por el fallecimiento de un estudiante de primer semestre de la preparatoria "Profesor Pedro Vallejo", ubicada en el Centro Histórico capitalino, suscitado el pasado jueves.

Al respecto, el organismo autónomo local informó que tomó conocimiento del suceso, por lo cual, la visitaduría responsable inició una queja de oficio, a fin de establecer posibles violaciones de derechos humanos atribuidas a la institución de educación.

Por separado, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), confirmó el fallecimiento del alumno a través de un comunicado luego de la difusión de mensajes en redes sociales atribuidos a estudiantes, quienes denunciaron que el adolescente habría muerto por una supuesta sobredosis de droga al interior del plantel educativo.

Expuso que el alumno al sentirse mal de su salud, la preparatoria actuó de "manera inmediata, como lo marca el protocolo de seguridad escolar", es decir, avisó a sus padres, quienes lo llevaron a recibir atención médica.

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Lo que significa, según lo sostenido por la autoridad educativa, falleció fuera de las instalaciones gubernamentales. "El SEER agradece a la sociedad en general su comprensión para evitar difundir información no verificada ni oficial", exteriorizó.

Justificó que las autoridades correspondientes, es decir, la Fiscalía General del Estado (FGE), será la encargada de brindar la información sobre la causa del fallecimiento del estudiante.

Afirmó que mantiene el acompañamiento institucional, la atención, seguridad e integridad de las y los estudiantes, por lo que continuará dando seguimiento puntual a la situación.