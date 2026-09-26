Rauda camioneta se estrella contra barda en el bulevar
El conductor se descontroló en unos topes a la entrada de la Cañada del Lobo
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Una camioneta quedó destrozada por completo luego de chocar contra una barda cuando circulaba por el bulevar Rochca Cordero, a la altura de la entrada a Cañada de Lobo en donde el conductor se descontroló al pasar por unos topes.
El percance tuvo ugar cerca de las once de la mañana de este viernes, en que la camioneta Honda CRV se desplazaba a velocidad inmoderada por el mencionado bulevar en dirección al Hospital del Niño y la Mujer.
Al llegar a la entrada a la Cañada del Lobo, el conductor no se dio cuenta a tiempo que había topes y en cuanto pasó por uno perdió el control del volante a la derecha para así chocar de frente contra una barda que ahí se localiza.
Luego del impacto, la camioneta dio medio giro y terminó en sentido contrario a la circulación, obstruyendo dos carriles .
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Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes valoraron cuatro jóvenes que viajaban en la unidad quienes presentaban algunos golpes leves pero por fortuna no ameritaban traslado al hospital.
Elementos de la Guardia Estatal, División Caminos, acudieron a levantar el reporte sobre el accidente y la camioneta sería enviada a una pensión en tanto que se llevan a cabo los trámites legales, por suerte no hubo personas lesionadas.
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