Escándalo, hayan culpable al ManCity

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MANCHESTER, Inglaterra.- El Manchester City planea enfrentarse a la Liga Premier durante meses si es declarado culpable de presuntas infracciones financieras. en lo que podría convertirse en el mayor escándalo en la historia del fútbol inglés.

De acuerdo con informes de prensa el viernes, un panel independiente había ratificado casi todos los más de 100 cargos financieros contra el club en un caso que se presentó hace más de tres años.

El City no confirmó la decisión e insistió en que su caso con la Premier seguía "en curso" y aún no había concluido.

Sin embargo, el City apelaría una decisión de culpabilidad y el proceso tardaría varios meses, le dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

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La fuente habló bajo condición de anonimato para respetar las condiciones de confidencialidad del proceso.

The Athletic informó primero que el City ha sido declarado culpable de todos menos uno de los más de 100 cargos presentados por la Premier, que acusó al club en febrero de 2023 de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018. El reporte indicó que aún no se han decidido las sanciones y que todas las posibilidades siguen abiertas.

La BBC también informó sobre el tema.

Como respuesta, el City dijo en un comunicado que "el proceso de la Liga Premier sigue en curso, con elementos significativos pendientes de completarse, y está sujeto a una estricta confidencialidad".

El City añadió que su postura "se mantiene coherente" con comentarios previos sobre el caso. El club siempre ha negado los cargos.

"El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la junta directiva y el equipo ejecutivo de la Liga Premier actuarían como un regulador independiente, imparcial y ecuánime, libre de influencias partidistas" agregó.

El castigo para City podría ser una enorme deducción de puntos, e incluso algo tan extremo como la expulsión de la Premier.

Al ser contactada por The Associated Press el viernes, la Premier dijo que no podía comentar los informes.

El City siempre ha defendido su inocencia después de que supuestos correos electrónicos y documentos filtrados, probablemente obtenidos mediante hackeo, fueran publicados a partir de 2018 por la revista alemana Der Spiegel.

Los documentos supuestamente mostraban que el City intentó ocultar el origen de ingresos procedentes de acuerdos vinculados a Abu Dabi, cuya familia gobernante compró el club en 2008 y ha supervisado el gasto de cientos de millones de dólares en algunos de los mejores jugadores del mundo durante las dos décadas siguientes.

El City ha sido el equipo más dominante de Inglaterra en los últimos 15 años, al ganar ocho títulos de la Premier desde 2012, además de la Liga de Campeones en 2023. En el periodo en cuestión —2009-18— City ganó la liga tres veces: en 2012, 2014 y 2018.

La noticia del viernes llega después de que Pep Guardiola dejó el cargo de entrenador de City al final de la temporada pasada, cumpliendo una etapa cargada de laureles sin precedentes.

Guardiola siempre defendió la inocencia del club.

"No estamos de acuerdo con lo que la gente nos acusa de hacer", dijo en 2023.

Y el mediocampista español Rodri, que jugó para el City desde 2019 hasta que se fue en esta temporada baja al Barcelona, dijo que todavía creía que el club no ha hecho nada malo.

"Siempre expresaron la confianza de que nunca hicieron algo malo, y creemos en eso. Eso es lo que hay", dijo Rodri sobre los propietarios del City.

"Hasta el momento en que se demuestre que están equivocados, creemos en el club. He estado allí, sé cómo trabajan y cómo cooperan".

Hablando en el estadio de Wembley el viernes por la noche, el día antes de que España juegue contra Inglaterra en la Liga de Naciones, Rodri dijo que nadie podría quitarle al City sus títulos recientes.