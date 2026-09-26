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Graves, dos motociclistas embestidos frente a Sendero

La pareja que viajaba sufrió lesiones tras chocar con un vehículo en sentido contrario en carretera 57

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 10:25 a.m.
A
Graves, dos motociclistas embestidos frente a Sendero
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      Un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta resultaron gravemente lesionados al chocar con un vehículo que circulaba en sentido contrario en carretera 57.

      El accidente se registró después de las 23:00 horas del viernes.

      La pareja circulaba en carriles centrales de la Carretera 57, con dirección al distribuidor Benito Juárez. Al llegar frente a la plaza Sendero, impactaron con un automóvil neón que circulaba en sentido contrario.

      Ambos vehículos terminaron en el camellón central, mientras que la pareja de motociclistas quedó en el área de rodamiento.

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      Al sitio arribaron paramédicos, quienes trasladaron a los lesionados para su atención médica especializada.

      El vehículo tipo Neón fue abandonado en el lugar. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente para iniciar las investigaciones pertinentes.

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